England vs New Zealand Dream11 Team, Playing 11, 1st Test LIVE Score Updates: बोल्ट- जो रूट पर रहेगी नजर, इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

1st Test, Eng vs NZ Playing 11, Squad, Players List: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

1st Test, England vs New Zealand (Eng vs NZ) Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Score Updates: वनडे मुकाबले की विश्वविजेता और उपविजेता इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 21 नवंबर को बे ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे पर आई इंग्लैंड ने टी20 सीरीज नें धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम की थी। ऐसे में उसकी कोशिश टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमाने को होगी।

पिछले कुछ समय में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। हालांकि, टेस्ट मुकाबलों में देखें तो इंग्लैंड का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में अच्छा नहीं रहा है। वहीं, न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मुकाबले में इन खिलाड़ियों के साथ दम दिखाती नजर आ सकती हैं।

इंग्लैंडः रोरी बर्न्स, डोम सिबली, जो डेनली, जो रूट, बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर, सैम क्यूरन, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड।

न्यूजीलैंडः टॉम लैथम, जीत रावल, केन विलियमसन, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग, कॉलिन डी ग्रैंडहोमे, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, नील वैगनर, ट्रेंट बोल्ट।