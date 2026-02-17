युवराज सिंह समरा मंगलवार 17 फरवरी को टी20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी यह पारी उलटफेर करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की तूफानी पारियों के दम पर कनाडा को 29 गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की की।

न्यूजीलैंड ने चार मैच में छह अंक के साथ ग्रुप चरण के अपने अभियान का समापन किया। वह ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद अर्धशतक लगाए। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र के अलावा ओपनर फिन एलन ने भी न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई।

फिन एलन ने 262.50 के स्ट्राइक रेट से 21 रन (08 गेंद, दो चौके, एक छक्का) बनाए। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की तूफानी पारियों ने कनाडा के युवा ओपनर युवराज सिंह सामरा की ऐतिहासिक पारी पर पानी फेर दिया। भारत के विश्व कप विजेता ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर सामरा का नाम रखा गया था।

युवराज सामरा ने अपने नाम को सही साबित करते हुए आखिरी ओवर में आउट होने से पहले ने 65 गेंद पर 11 चौकों और 6 छक्के की मदद से 110 रन बनाए। युवराज सामरा ने कप्तान दिलप्रीत बाजवा के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की और कीवी गेंदबाजों को परेशान रखा। दिलप्रीत बाजवा अपने खाते में 36 रन जोड़कर पवेलियन लौटे। युवराज सिंह सामरा T20 वर्ल्ड कप में कनाडा के पहले शतकवीर बने।

युवराज सामरा की इस पारी की मदद से कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाजों ने इसे आसान बना दिया। न्यूजीलैंड ने 15.1 ओवर में यह मैच जीत लिया।

रचिन रविंद्र ने 39 गेंद में नाबाद 59 रन (151.28 स्ट्राइक रेट) और ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंद में नाबाद 77 रन (211.11 स्ट्राइक रेट) बनाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 146 रन की नाबाद साझेदारी हुई। ग्लेन फिलिप्स प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

ग्लेन फिलिप्स ने 22 गेंद में ठोका शतक

ग्लेन फिलिप्स ने 11वें ओवर में अंश पटेल पर दो छक्के लगाकर केवल 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। यह टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की तरफ से रिकॉर्ड है। ग्लेन फिलिप्स ने एरोन रेडमंड का 2009 में आयरलैंड के खिलाफ और वर्तमान टूर्नामेंट में टिम सीफर्ट का यूएई के खिलाफ 23 गेंद में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा।

इस प्रकार है संक्षिप्त स्कोर

कनाडा: 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 (युवराज सामरा 110, दिलप्रीत बाजवा 36; काइल जैमीसन 1/41)।

न्यूजीलैंड: 15.1 ओवर में 2 विकेट पर 176 (रचिन रविंद्र नाबाद 59 रन, ग्लेन फिलिप्स नाबाद 76 रन)।

