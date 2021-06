न्यूजीलैंड के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी मंगलवार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। मयंक अग्रवाल 15 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाए हैं। टीम प्रबंधन ने युवा मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया है।

इस बीच, न्यूजीलैंड टीम के पांच खिलाड़ियों द्वारा बॉयो-बबल तोड़ने की भी खबरें आईं हैं। क्रिकबज की खबर के अनुसार, बॉयो बबल तोड़ने वालों में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मिशेल सैंटनर, हेनरी निकोल्स और डेरिल मिशेल के अलावा न्यूजीलैंड टीम के फिजियो टॉमी सिमसेक भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी क्वारंटीन के दौरान होटल के पास स्थित गोल्फ कोर्स गए थे। भारतीय टीम प्रबंधन ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की ऐसी हरकत पर सवाल भी उठाए हैं।

बता दें कि टीम इंडिया 25 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड गई है। इसमें 5 स्टैंड बाई खिलाड़ी हैं। टीम प्रबंधन ने जो 15 सदस्यीय टीम चुनी है, उसमें दो स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज, दो विकेटकीपर और 6 बल्लेबाज हैं। इससे पहले मंगलवार को न्यूजीलैंड टीम साउथम्प्टन पहुंची। न्यूजीलैंड टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में रहेगी। कीवी टीम ने एक स्पिनर एजाज पटेल को जगह दी है। अनुभवी स्पिनर मिशेल सैंटनर जगह बनाने में नाकाम रहे हैं।

खास यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में भारतीय जीत के नायकों में से एक शार्दुल ठाकुर की जगह अनुभवी उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया है। शार्दुल के अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम 11 में शामिल रहे मयंक अग्रवाल और वाशिंगटन सुंदर को भी 15 सदस्यीय टीम से बाहर रखा गया है। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के नायक अक्षर पटेल भी जगह बनाने से चूक गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उमेश, मोहम्मद शमी और हनुमा विहारी चोटिल हो गए थे। आईसीसी के टीम प्रोटोकॉल के अनुसार विराट कोहली की अगुआई में घोषित टीम में इन तीनों ने वापसी की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथम्प्टन में 18 जून से खेला जाएगा।

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, हनुमा विहारी, ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टॉम लाथम, रोस टेलर, हेनरी निकोल्स, कॉलिन डीग्रांडहोम, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एजाज पटेल, टिम साउदी, टॉम ब्लंडेल, नील वेगनेर, बीजे वाटलिंग, विल यंग।

#TeamIndia announce their 15-member squad for the #WTC21 Final pic.twitter.com/ts9fK3j89t

— BCCI (@BCCI) June 15, 2021