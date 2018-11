न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच खेली जा रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कीवी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से करारी शिकस्त देते हुए 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पाक को 176 रनों लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में पाक की टीम महज 171 रन ही बना सकी और 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। इस जीत के बाद कीवी खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ड्रेसिंग रूम में उन्होंने जमकर भांगड़ा डांस किया।

दरअसल इस मुकाबले में मुंबई के जन्मे स्पिनर गेंदबाज एजाज पटेल ही जीत के हीरो रहे जिन्होंने 5 विकेट झटककर दूसरी पारी में पाक की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके बाद फिर क्या था ड्रेसिंग रूम में भी पूरी भारतीय माहोल देखने को मिला। खिलाड़ियों का यह भांगड़ा डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

New Zealand players celebrating the win in Abu Dhabi with a bit of bhangra #PAKvNZ pic.twitter.com/UJNN0FRnH7

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) November 19, 2018