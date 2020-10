न्यूजीलैंड के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान जॉन रीड का निधन हो गया है। वह 92 साल के थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। रीड को 50 और 60 के दशक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आलराउंडरों में गिना जाता था। उन्होंने 34 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने पहली तीन जीत हासिल की थीं।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान में कहा, ‘इस देश का जन जन उनके नाम से वाकिफ था और आगे भी रहेगा। उनके संज्ञान में जो भी बात लाई गई उन्होंने उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की।’ हालांकि, न्यूजीलैंड क्रिकेटर की ओर से जारी बयान में उनके उनके निधन के कारण के बारे में नहीं बताया गया है। रीड का जन्म ऑकलैंड में हुआ था लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा वेलिंगटन में हुई। उन्होंने 246 प्रथम श्रेणी मैचों में 41.35 की औसत से 16128 रन बनाए, जिसमें 39 शतक शामिल हैं। उन्होंने 22.60 के औसत से 466 विकेट भी लिए।

New Zealand great John R Reid has passed away in Auckland, aged 92.

Reid played 58 Tests in a 16-year long international career, scoring 3428 runs and picking up 85 wickets.

He was New Zealand’s oldest surviving Test player. pic.twitter.com/XdWTMiSAP9

