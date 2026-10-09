जीत रावल ने 2026-27 के घरेलू सीजन से पहले प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अपने क्रिकेट करियर में कुल 14630 रन बनाने वाले जीत रावल ने 2016 से 2020 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 24 टेस्ट मैच खेले। सितंबर में 38 साल के हुए रावल के करियर की शुरुआत दिसंबर 2008 में हुई थी।

जीत रावल ने गुजरात से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बसने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑकलैंड के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था। जब रावल अहमदाबाद के विद्यानगर स्कूल के लिए खेलते थे तब वे पार्थिव पटेल के ओपनिंग पार्टनर हुआ करते थे। हालांकि, न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने ऑकलैंड के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू किया था।

न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में रावल सबसे सफल ओपनर

बाद में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में जीत रावल सबसे सफल ओपनर्स में से एक बन गए। उन्होंने अपनी 292 फर्स्ट-क्लास पारियों में से 285 में ओपनिंग की और 37.36 के औसत से 10,127 रन बनाए, जिसमें ओपनर के तौर पर 23 शतक भी शामिल हैं। उन्होंने चार दिन वाले प्लंकेट शील्ड में 8662 रन बनाए। इस टूर्नामेंट के इतिहास में जीत रावल से ज्यादा रन सिर्फ माइकल पैप्स (11,463), मैथ्यू सिंक्लेयर (8842) और पीटर फुल्टन (8719) ने ही बनाए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू

जीत रावल ने 2016 में क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्हें अपना पहला (और एकमात्र) शतक लगाने के लिए 28 पारियां खेलनी पड़ीं। इसके अलावा उन्होंने सात अर्धशतक भी लगाए। वह पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकल के दौरान न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थे, जिसे टीम ने भारत को हराकर जून 2021 में जीता था। खिताब जीतने के बाद जीत रावल टेस्ट मेस के साथ देश भर में हुए एक हफ्ते लंबे दौरे का भी हिस्सा थे। लिस्ट ए क्रिकेट में रावल ने 96 मैच खेले और 30.15 के औसत से 2714 रन बनाए। टी20 में उन्होंने 21.50 के औसत और 121.44 के स्ट्राइक रेट से 1484 रन बनाए।

भारत के खिलाफ T20I सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को झटका

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से मार्क चैपमैन और जकारी फॉल्क्स चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में जोश क्लार्कसन और ब्लेयर टिकनर को मौका मिला है। पूरी खबर पढ़ें।