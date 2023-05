World Cup 2023: भारत के मंसूबों पर पानी फेरने वाला गेंदबाज नहीं खेलेगा विश्व कप! IPL 2023 में मचा रहा कोहराम

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट विश्व कप 2023 से बाहर हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं और इसी वजह से उन्हें विश्व कप 2023 से बाहर किया जा सकता है।

ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो सकते हैं। फोटो सोर्स- ANI

विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत के मंसूबों पर पानी फेरने वाली न्यूजीलैंड टीम को इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल, ऐसी खबरें हैं कि टीम के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ड विश्व कप 2023 से बाहर हो सकते हैं और ऐसा अगर होता है तो यह कीवी टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से नहीं खेले बोल्ट ट्रेंट बोल्ट पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद से इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। इस दौरान श्रीलंका और भारत के खिलाफ हुई द्विपक्षीय सीरीज से भी ट्रेंट बोल्ट बाहर ही रहे थे। ऐसे में चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या वह इस साल विश्व कप खेलेंगे या नहीं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चल रहे हैं। अभी बोल्ट भारत में आईपीएल का 16वां सीजन खेल रहे हैं, जहां वह राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं। क्या कहा है डेविड वाइट ने? इस तरह की खबरें आने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट में हलचल पैदा हो गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड वाइट ने कहा है कि बोल्ट के साथ हमारी पॉजिटिव चर्चा हो रही है और हमें उम्मीद है कि बोल्ट आगामी वनडे वर्ल्ड कप में हमारी टीम का हिस्सा जरूर होंगे। डेविड वाइट ने कहा है कि वैसे यह स्पष्ट है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बोल्ट के साथ हमारी सकारात्मक चर्चा जारी है और उम्मीद है कि वह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। Also Read IPL 2023: यशस्वी जायसवाल ने संजू सैमसन की सलाह पर चलकर जड़ दी आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी, मैच के बाद खोला राज इसी साल अगस्त में रिटायर होंगे डेविड वाइट डेविड वाइट ने आगे कहा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में ट्रेंट बोल्ट के साथ बातचीत शुरू की है और मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर वह विश्व कप में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। हम उनके साथ बहुत सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं और उसी बातचीत के आधार पर यह संभावना है कि वह वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेंगे। आपको बता दें कि डेविड वाइट इसी साल अगस्त में रिटायर भी होने वाले हैं। ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है।

