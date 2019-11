VIDEO: न्यूजीलैंड के नील ब्रूम ने खेला ऐसा ‘अजीब’ शॉट, देखकर हर कोई रह गया हैरान

क्रिकेट के मैदान पर टी20 लीग आने के बाद बल्लेबाजों तेजी से रन बनाने के लिए कई तरह के नए शॉट्स का ईजाद किया है। कई मौकों पर बल्लेबाज ऐसे शॉट लगाते हैं जिसे देखकर गेंदबाज के साथ-साथ हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज ने ऐसा अनोखा स्कूप शॉट खेला जो धमाल मचा रहा है।

न्यूजीलैंड में इन दिनों फोर्ड ट्रॉफी खेली जा रही है। इस दौरान न्यूजीलैंड के नील ब्रूम ने वेलिंग्टन के खिलाफ ओटागो के लिए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 127 गेंदों में 112 रन बनाए जिसमें 13 चौके जड़े। इस दौरान उन्होंने कई कमाल के शॉट खेले लेकिन एक स्कूप शॉट उन्होंने ऊपर की ओर उछलते हुए मारा।

Seen anything like this before?

Neil Broom used every part of the ground to reach his 112 against the @wgtnfirebirds #cricketnation #OurOtago #FordTrophy pic.twitter.com/ABHa3QUybv

— Otago Cricket (@OtagoVolts) November 29, 2019