ब्रेट रैंडेल ने नेपियर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच प्लंकेट शील्ड मैच में इतिहास रच दिया। वो फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में आठ गेंदों में छह विकेट लेने वाले पहले बॉलर बने और 11 ओवर में 25 रन देकर 7 विकेट लेकर अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया। रैंडेल का स्पैल टीम के लिए अहम साबित हुआ और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स 82 रन पर आउट हो गई और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के पहली पारी में 373 रन बनाने के बाद उन्हें फॉलोऑन खेलना पड़ा।

ब्रेट रैंडेल ने 5 गेंदों पर हैट्रिक समेत लिए 5 विकेट

इस मैच की पहली पारी में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का स्कोर 4 रन था और टीम का कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन इसके बाद रैंडेल ने कहर बरपा दिया और 5 गेंदों पर 5 विकेट लिए। फिर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का स्कोर 9 रन पर 5 विकेट हो गया। रैंडेल का पहला शिकार हेनरी कूपर हुए जो उनकी सटीक इनस्विंगर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद जीत रावल आउट हुए और फिर जो कार्टर का विकेट लेकर रैंडेल ने अपनी हैट्रिक पूरी की। फिर उन्होंने रॉबर्ट ओ’डॉनेल को स्लिप में कैच कराया और क्रिस्टियन क्लार्क को आउट किया और 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने का कमाल किया।

रैंडेल ने पहली पारी में झटके कुल 7 विकेट

रैंडेल अपना दबदबा बनाए रखा और जल्द ही एक और विकेट लिया और फर्स्ट-क्लास इतिहास में आठ गेंदों में छह विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। रैंडेल ने आखिरकार 11 ओवर में 25 रन देकर 7 विकेट लेकर अपना स्पैल पूरा किया जो उनके फर्स्ट-क्लास करियर का पर्सनल बेस्ट था। उनके परफॉर्मेंस की वजह से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स सिर्फ 82 रन पर सिमट गई और उन्हें फॉलोऑन खेलना पड़ा।

क्रिकेट के इतिहास में यह उपलब्धि सबसे अलग है क्योंकि दूसरे फॉर्मेट में भी ऐसी कामयाबी मिलना मुश्किल है। टी20 क्रिकेट में पांच गेंदों पर पांच विकेट लेने का कारनामा कुछ ही गेंदबाजों ने किया है जिसमें मुंस्टर रेड्स के लिए कर्टिस कैंपर और 2024 में जिम्बाब्वे के घरेलू मुकाबले में केलिस नधलोवू शामिल हैं। लंबे फॉर्मेट में रैंडेल ने इस तरह की कामयाबी हासिल करके एक नया बेंचमार्क सेट किया।

