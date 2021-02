हिटमैन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के लिए 25 फरवरी 2021 का दिन निराशाजनक रहा। एक ओर वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक को शतक में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं, जयपुर और न्यूजीलैंड के डुनेडिन में उनके दो रिकॉर्ड भी टूट गए। जयपुर में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं, डुनेडिन में न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) ने उन्हें पीछे छोड़ दिया।

पृथ्वी शॉ लिस्ट ए के मैच में बतौर कप्तान हाइएस्ट स्कोरर बने, जबकि गप्टिल ने टी20 इंटरनेशनल में सिक्सर किंग की उपल्बिध अपने नाम की। मार्टिन गुप्टिल ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 गेंद में 97 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 8 छक्के लगाए। इसके साथ ही गप्टिल टी20 इंटरनेशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। मार्टिन गप्टिल के टी20 इंटरनेशनल में 132 छक्के हो गए हैं। वह 96वें टी20 मैच की 92वीं पारी में इस मुकाम पर पहुंचे। गप्टिल ने 31.97 के औसत से अब तक 2718 रन बनाए हैं। उनका हाइएस्ट स्कोर 105 रन है।

सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अब रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसकी 100 पारियों में उन्होंने 32.62 के औसत से 2773 रन बनाए हैं। इसमें उनके 127 छक्के हैं। टी20 इंटरनेशनल में अब तक 5 बल्लेबाज ही सौ से ज्यादा छक्के लगा पाए हैं। इनमें मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा के अलावा इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन, न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शामिल हैं। मॉर्गन ने अब तक 113, मनरो ने 107 और गेल ने 105 छक्के लगाए हैं।

गप्टिल की शानदार पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को चार रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट पर 219 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में 6 विकेट 113 रन पर ही गंवा दिए। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने 37 गेंद में 78 रन बनाए। उन्होंने डेनियल सैम्स के साथ 6.1 ओवर में 92 रन की साझेदारी की। सैम्स ने 15 गेंद में 41 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी और उसके चार विकेट बाकी थे। न्यूजीलैंड ने जिमी नीशाम को गेंद सौंपी और यह सही फैसला साबित हुआ। उन्होंने पहली ही गेंद पर सैम्स को आउट कर दिया। अगली दो गेंद पर स्टोइनिस रन नहीं बना पाए, लेकिन चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दो गेंद पर नौ रन चाहिए थे। स्टोइनिस ने ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में टिम साउदी को कैच थमा दिया।

Huge Total on the Board by BLACKCAPS!!!

New Zealand finished on 219/7 #NZvAUS #NZvsAUSpic.twitter.com/0sjXUcyENX

— Cricket (@cricket_cri) February 25, 2021