आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना तय था। कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टालने का फैसला किया था। अब यह अगले साल भारत में खेला जाएगा। टूर्नामेंट नहीं होने से कई छोटे देशों के क्रिकेटरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। उन्हीं में से एक हैं नीदरलैंड के गेंदबाज पॉल वान मीकेरेन। उन्होंने खुलासा किया है कि वे टी20 वर्ल्ड कप नहीं होने के कारण जीवन यापन के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं।

कोरोना महामारी से पहले के शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मेलबर्न में हो चुका होता। कोविड-19 के कारण ऐसा नहीं हो सका। शीर्ष 10 देशों के अलावा, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान छह अतिरिक्त टीमें थीं जिन्होंने टी 20 विश्व कप 2020 के लिए क्वालीफाई किया था। नीदरलैंड के क्रिकेटर पॉल वान मिकेरेन ने खुलासा किया कि वह अपनी दैनिक जरूरतों के लिए Uber eats कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर आईसीसी के एक ट्वीट को रीट्वीट कर इसके बारे में बताया।

मिकेरेन ने लिखा, ‘‘आज क्रिकेट खेलना चाहिए था, लेकिन मैं Uber eats के लिए खाना पहुंचा रहा हूं। सर्दियों के महीने। मजेदार है। चीजें कैसे बदल जाती हैं। आप सभी मुस्कुराते रहिए।’’ मिकेरेन का जन्म नीदरलैंड में ही हुआ था। वे अपने देश के लिए पहली बार 2013 में टी20 मुकाबले में खेले थे। उन्होंने केन्या के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्‍होंने वनडे में डेब्‍यू दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। उस मैच में उन्‍होंने हाशिम अमला को अपना शिकार बनाया था।

Should’ve been playing cricket today now I’m delivering Uber eats to get through the winter months!! Funny how things change hahaha keep smiling people https://t.co/kwVEIo6We9

— Paul van Meekeren (@paulvanmeekeren) November 15, 2020