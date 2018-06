आयरलैंड-स्कॉटलैंड समेत इन 4 टीमों को ICC वनडे रैंकिंग में मिली पहली बार जगह

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज नेपाल, नीदरलैंड, स्काटलैंड और यूएई को 12 मौजूदा देशों के साथ एकदिवसीय रैंकिंग में शामिल किया। आईसीसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नयी टीमें अब जो द्विपक्षीय वनडे मैच खेलेंगे उन्हें रेटिंग गणना में शामिल किया जाएगा। नीदरलैंड ने पिछले साल आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैंपियनशिप जीतकर एकदिवसीय दर्जा और 13 टीमों के वनडे लीग में जगह बनायी। स्काटलैंड, नेपाल और यूएई ने आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर 2018 में एसोसिएट देशों में शीर्ष तीन में रहने के कारण वनडे दर्जा हासिल किया।

स्कॉटलैंड को 28 अंकों के साथ 13वीं रैंकिंग दी गई है। वह 12वें स्थान पर काबिज आयरलैंड से दस अंक पीछे है। यूएई के 18 अंक हैं और वह 14वें स्थान पर हैं। नीदरलैंड के 13 रेटिंग अंक हैं।

Scotland, UAE, Netherlands and Nepal have been added to the full @MRFWorldwide ICC ODI Rankings – check out the new 16-team table! https://t.co/m60h9Zm17A pic.twitter.com/lagxUHMw65

— ICC (@ICC) June 1, 2018