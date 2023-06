NEP vs PAK: जीतकर भी शर्मसार हुई पाकिस्तानी टीम, नेपाली गेंदबाज ने रनों के लिए तरसाया, हैट्रिक से चूकीं लेकिन 6 रन दे झटके 3 विकेट

ACC Women’s Emerging Teams Asia Cup 2023: पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.2 ओवर में महज 87 रन पर ढेर हो गई। नेपाली टीम ऑलआउट तो नहीं हुई, लेकिन 20 ओवर में 6 विकेट पर 78 रन ही बना पाई।

नेपाल की इंदू बर्मा ने 3 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट लिए। पाकिस्तान की ओर से सैयदा अरुब शाह ने 16 रन देकर 2 विकेट लिए। (सोर्स- ट्विटर/@TheRealPCB_Live)

एसीसी वुमन्स एमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ मैच में 9 रन से करीबी जीत हासिल की। पाकिस्तान की टीम ने यह मैच तो भले ही जीत लिया, लेकिन दाएं हाथ की युवा पेसर्स इंदू बर्मा की अगुआई में नेपाली गेंदबाजों ने उसे रनों के लिए तरसा दिया। इंदू बर्मा ने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनका एक ओवर मेडन भी रहा। हालांकि, इंदू बर्मा हैट्रिक से चूक गईं। उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर तुबा हुसैन और पांचवीं गेंद पर सैयदा अरुब शाह को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन छठी गेंद पर अनूशा नासिर का विकेट नहीं झटक पाईं। हॉन्गकॉन्ग में मोंग कोक स्थित मिशन रोड ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में नेपाल की कप्तान रूबीना छेत्री (Rubina Chhetry) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में महज 87 रन पर ढेर हो गई। हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 78 रन ही बना पाई। उसकी ओर से कबिता कंवर ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान की शुरुआत खराब हुई। उसने एक रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद सदाफ शम्स ने ओपनर शवाल जुल्फिकार (Shawaal Zulfiqar) के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन 12 रन के स्कोर पर वह भी पवेलियन लौट गईं।

