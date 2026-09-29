एशियन गेम्स 2026 में 11वें दिन 29 सितंबर 2026 को महिला ट्रैप शूटर नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने मौजूदा खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भी जीता। इससे पहले चारों गोल्ड मेडल टीम इवेंट या डबल्स स्पर्धा में आए थे। इसी के साथ भारत का एशियाड 2026 में यह पांचवां गोल्ड आ गया है। उनकी कहानी बेहद शानदार है और उनके भाई शूटर लक्ष्य श्योरण ने 2018 एशियन गेम्स मे सिल्वर मेडल जीता था।

नीरू ढांडा एशियन गेम्स 2018 में पुरुष ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले लक्ष्य श्योरण की ममेरी बहन हैं। नीरू ने लक्ष्य के इस मेडल जीतने के बाद ही शूटिंग में आने की प्रेरणा ली थी। नीरू को लक्ष्य ने अपनी बंदूक भी गिफ्ट की थी जिसके बाद उन्होंने उसके साथ ही ट्रैप शूटिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था।

नीरू इसके बाद 2025 ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतीं और इतिहास रच दिया। वह आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला ट्रैप शूटर बनी थीं। इसके बाद उन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

नीरू ढांडा की प्रमुख उपलब्धियां

  • गोल्ड मेडल: एशियन गेम्स 2026, जापान (महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा)
  • सिल्वर मेडल: एशियन गेम्स 2026, जापान (महिला ट्रैप टीम स्पर्धा)
  • गोल्ड मेडल: ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप, इटली, 2026 (महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा)
  • ब्रॉन्ज मेडल: ISSF वर्ल्ड कप 2026, कजाखस्तान (महिला ट्रैप मिक्स्ड टीम)
  • गोल्ड मेडल: एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, 2025 (महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा)

शूटिंग में भारत का एशियन गेम्स 2026 में 14वां मेडल, दूसरा गोल्ड

भारत ने इसी के साथ मौजूदा एशियन गेम्स में 14वां मेडल शूटिंग से जीता है। इससे पहले शूटिंग में गोल्ड मिक्स्ड डबल्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कमलजीत और सुरुचि सिंह फोगाट ने जीता था। इसके अलावा शूटिंग एरिना से भारत के नाम अब तक 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं। मंगलवार 29 सितंबर को नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप टीम के साथ भी सिल्वर मेडल जीता था।

एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 में इससे पहले भारत के चारों गोल्ड टीम या डबल्स, मिक्स्ड डबल्स इवेंट में आए थे। भारत के लिए महिला क्रिकेट टीम, महिला व पुरुष कबड्डी टीम और मिक्स्ड डबल्स में कमलजीत-सुरुचि की जोड़ी ने शूटिंग में गोल्ड जीता था। अब नीरू ढांडा ने इस एशियाड का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है।

भारत के नाम अब तक एशियन गेम्स 2026 में 47 मेडल हो चुके हैं। भारत ने 5 गोल्ड और 21-21 सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं। मेडल टैली में भारत (खबर लिखे जाने तक) 11वें स्थान पर आ चुका है।

भारत ने अब तक किस खेल में जीते कितने मेडल

खेलस्वर्णरजतकांस्यकुल
शूटिंग28414
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स0011
क्रिकेट1001
वेटलिफ्टिंग0101
सॉफ्ट टेनिस0011
बैडमिंटन0011
रोइंग0011
वुशू0101
एथलेटिक्स091019
टेबल टेनिस0011
स्क्वैश0213
कबड्डी2002
कुराश0011
कुल5212147

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