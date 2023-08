Neeraj Chopra: 94 हजार की बाइक से 2.20 करोड़ तक की कार तक: यूं बदली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की लाइफस्टाइल

नीरज चोपड़ा की कार कलेक्शन में भी कई महंगी गाड़ियां है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने उन्हें थार गाड़ी तोहफे में दी थी।

नीरज चोपड़ा को तोहफे में थार कार मिली है (फोटो साभार- Instagram)

भारतीय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के लिए सात अगस्त की तारीख बेहद खास है। दो साल पहले इसी तारीख को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। बीते दो सालों में नीरज की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। उनकी फैन फोलोउिंग से लेकर कार कलेक्शन तक बढ़ चुकी है। आज नीरज वर्ल्ड नंबर वन जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, कई ब्रैंड्स के एंबेसडर हैं और करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। पलसर 220 F थी नीरज चोपड़ा की पहली बाइक नीरज चोपड़ा को बाइक्स और लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है। लोकप्रियता बढ़ने का असर उनकी गाड़ियों और कार की कलेक्शन पर भी दिखता है। नीरज आज हार्ले डेविडसन से लेकर फॉर्ड मुशटांग खरीद चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन बनने से पहले नीरज चोपड़ा के पास बजाज पलसर 220 एफ थी। काले रंग की इस बाइक पर नीरज ने कई तस्वीरें शेयर की हैं। उस समय उस बाइक की कीमत लगभग 94 हजार रुपए थी। हालांकि अब उनकी बाइक की कलेक्शन में हार्ले डेविडन 1200 रोडस्टर भी है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। नीरज का कार कलेक्शन नीरज चोपड़ा की कार कलेक्शन में भी कई महंगी गाड़ियां है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने उन्हें थार गाड़ी तोहफे में दी थी। इस गाड़ी की कीमत लगभग साढ़े 16 लाख रुपए है। नीरज के कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी है रेंज रॉवर स्पोर्ट। इस गाड़ी की कीमत लगभग दो करोड़ 20 लाख रुपए है। वहीं नीरज ने फोर्ड मुशटांग जीटी भी खरीदी है जिसकी कीमत 75 लाख रुपए की है। उनके कार कलेक्शन में 25 लाख रुपए की महिंद्रा xuc700 और 51 लाख की फॉच्यूनर भी है। नीरज चोपड़ा जैवलिन की दुनिया में कर रहे हैं राज नीरज की कामयाबी उन्हें खेल में सफलता की वजह से ही मिली है। साल 2018 से वह जिस भी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं वहां मेडल जीतकर आ रहे हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं वह पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहले खिलाड़ी बने थे। नीरज डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी है।

