Wrester Protest: नीरज चोपड़ा पहलवानों को सड़क पर देखकर हुए भावुक, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने ट्वीट कर कही दिल की बात

विनेश फोगाट, बजरंगा पूनिया और साक्षी मलिक जैसे स्टार पहलवान जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं।

पहलवानों के पक्ष में उतरे ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा (PC-ANI)

