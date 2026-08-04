भारत के डबल ओलंपिक मेडलिस्ट और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब नई चुनौती का सामने करने को तैयार हैं। नीरज अब 21 अगस्त को डायमंड लीग के लॉजेन लेग में हिस्सा लेंगे। उनको इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

नीरज चोपड़ा के सामने इस प्रतियोगिता में प्रमुख विरोधी पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चैंपियन रुमेश पथिरागे, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद एवं टोबैगो), जर्मनी के थॉमस रोहलर और पूर्व विश्व चैंपियन व ओलंपिक चैंपियन एंडर्सन पीटर्स (ग्रेनाडा) के होंगे।

नीरज, अरशद, पथिरागे, पीटर्स और वॉलकॉट हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दूसरे के खिलाफ फाइनल में उतरे थे। वहीं इन खिलाड़ियों के अलावा टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट याकूब वाडलेच, जूलियन वेबर और कर्टिस थॉम्पसन भी इसमें शामिल होने वाले हैं।

श्रीलंकाई एथलीट से सबसे बड़ा खतरा

भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा को इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रीलंका के रुमेश पथिरागे से सबसे बड़ा खतरा है। उनके नाम मौजूदा सीजन के टॉप पाचों थ्रो दर्ज हैं। वह इस सीजन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले अकेले एथलीट हैं। रोम डायमंड लीग में उन्होंने 92.67 मीटर की दूरी तय की थी।

कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद नीरज ने खुद भी पथिरागे की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था,”वह अच्छे इंसान हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी। इस साल उन्होंने बेहतरीन थ्रो किए हैं। यह देखकर अच्छा लगा कि वह श्रीलंका के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं।”

नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 85.83 मीटर की दूरी के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। यह उनका सीजन बेस्ट थ्रो था। एशियाई खेल 2026 से पहले यह डायमंड लीग का लेग नीरज के लिए बेहद अहम होगा। जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भी अरशद, नीरज और पथिरागे आमने-सामने नजर आएंगे।

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