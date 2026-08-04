कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या फिर डायमंड लीग जैवलिन थ्रो एक खेल ऐसा है, जिसमें भारत का पदक सुनिश्चित माना जाता है। देश के इस भरोसे का नाम नीरज चोपड़ा है। 28 साल का यह एथलीट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद से शायद ही कोई प्रतियोगिता हो, जिसमें वह पोडियम पर न खड़ा हुए हों।

भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा से पहले कोई भी भारतीय जैवलिन थ्रोअर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2018 में दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के आखिरी दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा।

नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा 2022 में डायमंड लीग जीतने वाले (किसी भी स्पर्धा में) पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एशियाई बने। नीरज चोपड़ा ने 2024 ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया।

नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां क्रांति लेकर आईं

नीरज चोपड़ा की इन उपलब्धियों ने भारत को जैवलिन थ्रो में नई ताकत बनाया है। उनकी सफलता के बाद जैवलिन थ्रो में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे आए और देश का वैश्विक मंच पर नाम रोशन किया। इसका नतीजा है कि जैवलिन थ्रो में भारत को किसी भी टूर्नामेंट में एक से ज्यादा पदक की उम्मीद रहती है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 रहा। जैवलिन थ्रो के फाइनल में तीन भारतीयों नीरज चोपड़ा, यशवीर सिंह और रोहित यादव ने जगह बनाई थी। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक और यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। रोहित यादव भी काफी देर तक तीसरे नंबर पर थे। मतलब आखिरी राउंड तक तक तीनों भारतीय पदक की दौड़ में थे।

केवल नीरज चोपड़ा पदक की रेस में नहीं

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पहला ऐसा टूर्नामेंट नहीं था, जिसमें भारत के एक से ज्यादा जैवलिन थ्रोअर पदक जीतने की होड़ में थे। 2023 में एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के अलावा किशोर जेना मैदान में थे। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक और किशोर जेना ने रजत पदक अपने नाम किया। किशोर जेना ने 2024 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 2025 में दोहा डायमंड लीग में वह 8वें नंबर पर थे।

डोपिंग में फंसे डीपी मनु

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत पदक नहीं जीत पाया, लेकिन सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से बेहतर प्रदर्शन कर सुर्खियां बंटोरी थीं। वह चौथे नंबर पर रहे थे। डीपी मनु एक और नाम है। डीपी मनु ने जैवलिन थ्रो में अच्छा प्रदर्शन किया है।

डीपी मनु ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हालांकि, डोपिंग में फंसने के कारण मनु फिलहाल खेल से दूर हैं। शिवपाल सिंह एक अन्य जैवलिन थ्रोअर हैं, जो डोपिंग में फंसे हैं। 2019 में उन्होंने साउथ एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में रजत जीता था। शिवपाल सिंह ने 2020 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था।

महिलाओं में अन्नू रानी का दमदार प्रदर्शन

महिलाओं में अन्नू रानी का प्रदर्शन दमदार रहा है। अन्नू रानी ने 2022 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और 2014 में कांस्य पदक जीता। साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। अन्नू रानी ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल एक गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज के साथ छह मेडल जीते हैं।

नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा

नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद अब डायमंड लीग के अगले लेग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लॉजेन में नजर आएंगे। उनके सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम और श्रीलंका के रुमेश पथिरागे की कठिन चुनौती होगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)