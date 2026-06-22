नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं था, बल्कि एक 11 साल के बच्चे के लिए जिंदगी की दिशा बदल देने वाला क्षण भी था। महाराष्ट्र के अलंदी गांव के प्रीतम ने उस दिन पिता तुकाराम केंद्रे के साथ बैठकर खेलों की सूची बनाई और शूटिंग चुन ली। रविवार 21 जून को पांच साल की मेहनत के बाद 16 साल के प्रीतम ने ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब जीतकर अपने उस फैसले को सही साबित कर दिया।

प्रीतम केंद्रे ने 2021 में जब पिता के साथ टीवी पर टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतते देखा तो तुकाराम केंद्रे के साथ बैठकर एक नोटबुक में ओलंपिक खेलों की सूची बनाने लगा। पिता-पुत्र की इस जोड़ी ने कई विकल्पों पर विचार करने के बाद शूटिंग को चुना।

तुकाराम केंद्रे बताते हैं, ‘‘जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खिताब जीता तो प्रीतम खेलों को लेकर प्रेरित हुआ। वह मेरे साथ बैठा और हमने खेलों की सूची बनाई और उसने शूटिंग चुनी। इससे पहले पढ़ाई के अलावा उसे शिन चान, डोरेमोन और छोटा भीम जैसे कार्टून देखना पसंद था। आज जब उसने वर्ल्ड जूनियर खिताब जीता है तो मुझे यकीन है कि प्रीतम फिर नीरज का ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला वीडियो देखेगा और किसी दिन खुद ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना देखेगा।’’

उस समय निजी बैंक में कार लोन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले तुकाराम केंद्रे ने प्रीतम का दाखिला लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग की गन फॉर ग्लोरी अकादमी में कराया। पुणे के बाहर अलंदी गांव में रहने वाला प्रीतम रोजाना राज्य परिवहन की बस से 35 किलोमीटर का सफर तय कर अकादमी पहुंचता था।

पिछले साल तुकाराम केंद्रे ने नौकरी छोड़ दी और कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। वह उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कहते हैं, ‘‘जब मैंने प्रीतम का दाखिला GFG अकादमी में कराया था तब मेरी कमाई करीब 25 हजार रुपये प्रति माह थी। मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए 15 हजार रुपये देता था। वह मुश्किल समय था। बाद में उसे अकादमी से स्कॉलरशिप मिलने लगी। वह गांव से अकादमी तक आने-जाने में तीन घंटे से ज्यादा बस में बिताता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की।’’

अकादमी में प्रीतम ने कोच शुभम पाटिल के साथ ट्रेनिंग की और पिछले साल राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में जूनियर और यूथ खिताब जीते। इस साल की शुरुआत में प्रीतम केंद्रे ने ट्रायल्स में 632.2 का स्कोर किया।

प्रीतम के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कोच शुभम पाटिल कहते हैं, ‘‘उसमें स्वाभाविक रूप से अच्छा फोकस करने की क्षमता थी। उसने जूनियर मॉडल राइफल से शुरुआत की, लेकिन जैसे-जैसे उसकी लंबाई बढ़ी, हमें उसे बड़ी राइफल से शूट करवाना पड़ा। हमने शुरुआती अप्रोच, साइट फोकस और उसकी लंबाई बढ़ने के साथ हर कुछ महीनों में होने वाले एडजस्टमेंट पर काम किया। हम उसकी सांस लेने की प्रक्रिया पर भी काम कर रहे हैं।’’

रविवार को क्वालिफिकेशन में प्रीतम 5वें स्थान पर रहे, जबकि एक अन्य भारतीय पीयूष शर्मा तीसरे स्थान पर रहकर आठ निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचे। फाइनल में दूसरी सीरीज के बाद प्रीतम छठे स्थान पर थे, जबकि पीयूष शर्मा शीर्ष पर थे। इसके बाद प्रीतम केंद्रे ने रैंकिंग में वापसी की। पीयूष शर्मा चौथे स्थान पर बाहर हुए। प्रीतम ने संयम बनाए रखते हुए न्यूट्रल एथलीट तिमोफेई अलेनिकोव को पीछे छोड़कर खिताब अपने नाम कर लिया।

प्रीतम ने फाइनल में 10.5 या उससे अधिक के 15 शॉट लगाए, जिसमें दो बार 10.9 और दो बार 10.8 का स्कोर शामिल था। राष्ट्रीय कोच वीरपाल कौर ने कहा, ‘‘प्रीतम ने फाइनल में संयम अच्छी तरह बनाए रखा और दबाव की स्थिति में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। यह उसका सिर्फ दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था, लेकिन उसने किसी तरह का दबाव नहीं दिखाया। उसे भरोसा था कि वह वापसी कर सकता है और उसने एलिमिनेशन सीरीज में अपने शानदार स्कोर से यह साबित किया।’’

भेड़ चराने वाले परिवार से आने वाले अलीरेजा बेइरानवंद (Alireza Beiranvand) ने फुटबॉलर बनने के सपने के लिए घर छोड़ा, सड़कों पर सोये, कारें धोईं और कई मुश्किलों का सामना किया। आज वही गोलकीपर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान के हीरो के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी तक रोक दी थी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



