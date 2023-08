वर्ल्ड चैंपियन बनने के 4 दिन बाद फिर एक्शन में होंगे नीरज चोपड़ा, जानिए अब कहां फेकेंगे भाला

अंक तालिका में केवल शीर्ष छह खिलाड़ी ही यूजीन में होने वाले फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नीरज चोपड़ा ने 2022 में ज्यूरिख में हुए फाइनल में खिताब जीता था।

नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड (फोटो साभार- PTI)

हाल ही में विश्व चैंपियन बने नीरज चोपड़ा गुरुवार को यहां प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में नामी खिलाड़ियों के बीच पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपनी अजेय लय बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। चोपड़ा ने रविवार को बुडापेस्ट में 88.17 मीटर की थ्रो के साथ अपना पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। उन्होंने 2022 सत्र में रजत पदक जीता था। चेक गणराज्य के विश्व रिकॉर्ड धारक जान जेलेजनी और नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के बाद भारतीय सुपरस्टार ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप दोनों खिताब जीतने वाले इतिहास में केवल तीसरे भाला फेंक खिलाड़ी बन गए। इस सीजन में अजेय हैं नीरज चोपड़ा जेलेजनी ने 1992, 1996 और 2000 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता जबकि 1993, 1995 और 2001 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। थोरकिल्ड्सन ने 2008 ओलंपिक और 2009 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पच्चीस वर्षीय चोपड़ा इस सत्र में अजेय रहे हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की जीत से पहले दोहा (पांच मई) और लुसाने (30 जून) में दो डायमंड लीग मीट में शीर्ष स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियन बनने के चार दिन बाद ज्यूरिख में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उनका मुकाबला चेक गणराज्य के जैकब वडलेज (बुडापेस्ट में 86.67 मीटर के साथ कांस्य विजेता), जर्मनी के जूलियन वेबर और ग्रेनेडा के दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स जैसे परिचित प्रतिद्वंद्वियों से होगा। बुडापेस्ट में रजत पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम ज्यूरिख में नहीं होंगे। पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन बने थे नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने पिछले साल डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जीती थी। वह मौजूदा सत्र में दो स्पर्धाओं में 16 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर हैं। वडलेच (तीन स्पर्धाओं में 21 अंक) और वेबर (तीन स्पर्धाओं में 19 अंक) क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। इस सत्र में संघर्ष कर रहे अनुभवी पीटर्स विश्व चैंपियनशिप में अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। पीटर्स तीन स्पर्धाओं में 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। ज्यूरिख चरण डायमंड लीग श्रृंखला का आखिरी चरण है, जहां पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का आयोजन होगा। इसका फाइनल 16-17 सितंबर को यूजीन (अमेरिका) में होगा जहां डायमंड लीग चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। फाइनल में उतरेंगे टॉप छह खिलाड़ी अंक तालिका में केवल शीर्ष छह खिलाड़ी ही यूजीन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। चोपड़ा ने 2022 में ज्यूरिख में हुए फाइनल में खिताब जीता था। लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर भी यहां चुनौती पेश करते दिखेंगे। वह विश्व चैंपियनशिप में फाइनल चरण के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहने के बाद खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। श्रीशंकर का मौजूदा सत्र में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8.41 मीटर है। उन्होंने विश्व चैम्पियनशिप के क्वालिफिकेशन चरण में 7.74 मीटर के प्रयास के साथ 22वां स्थान हासिल किया था। वह इस डायमंड लीग सत्र की लंबी कूद तालिका में दो स्पर्धाओं में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। Also Read IND vs PAK Tickets: एक घंटे में ही बिक गई भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों की पहली खेप, सोशल मीडिया पर टिकटिंग पार्टनर की हुई आलोचना

