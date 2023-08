Live

World Athletics Championships Live: नीरज चोपड़ा की गोल्ड पर निगाहें, 4×400 मीटर रिले रेस टीम का भी फाइनल

Neeraj Chopra Javelin Throw Live Updates: जैवलिन थ्रो में गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा के अलावा डीपी मनु और किशोर जेना भी हैं।

tanisktomar Written by

नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप।

Go to Live Updates World Athletics Championships 2023 Live Updates: बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में 8 एथलीट रविवार, 27 अगस्त 2023 को भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे। जैवलिन थ्रो में गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा, डीपी मनु और किशोर जेना होंगे। वहीं मुहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमव वारियाथोडी और राजेश रमेश की चौकड़ी भी 4×400 मीटर रिले रेस के फाइनल में पहुंची है। इसके अलावा पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज का हिस्सा हैं। पिछली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले प्रयास में 88.77 मीटर का थ्रो किया और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। यह उनके सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास और उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन बनने के अलावा ओलंपिक (2021 में टोक्यो), एशियन गेम्स (2018) और कॉमनवेल्थ गेम्स (2018) में स्वर्ण पदक जीते हैं। Live Updates World Athletics Championships 2023 Live Update: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पर होंगी निगाहें। World Athletics Championships 2023 Live Update: भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में एक्शन में होंगे। चोपड़ा मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और जैवलिन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं। 88.77 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ क्वालिफाइंग राउंड में शीर्ष पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतने के प्रबल दावेदार हैं,लेकिन उन्हें कई एथलीट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अगर चोपड़ा को बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीतना है तो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। फाइनल में उन्हें बड़ा थ्रो करना होगा और कोई भी गलती करने से बचना होगा। अगर वह ऐसा कर सके तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। साथी भारतीय मनु डीपी और किशोर जेना भी एक्शन में होंगे। यह इतिहास में पहली बार होगा कि तीन भारतीय एक साथ विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूसरी ओर भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 मिनट 59.05 सेकंड का समय लेकर शनिवार को विश्व चैंपियनशिप के अपने पहले फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी ने अमेरिका (2:58.47) के बाद हीट नंबर एक में दूसरा स्थान हासिल किया और रविवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाई।