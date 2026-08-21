ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा के निशाने पर अब एक और मेडल होने वाला है। लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा उतरने वाले हैं। शुक्रवार को स्विटजरलैंड के Stade Olympique de la Pontaise में वह एक्शन में नजर आएंगे। इस सीजन 2026 में तीसरी बड़ी प्रतियोगिता होगी जिसमें नीरज हिस्सा ले रहे हैं। दोहा डायमंड लीग और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब उनकी नजरें लुसाने डायमंड लीग के पदक पर होंगी।

नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन दोहा डायमंड लीग में कुछ खास नहीं रहा था और वह 85.69 मीटर दूरी पर ही भाला फेंक पाए थे। वह उस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे थे। इसके बाद ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 85.83 मीटर की दूरी तय करते हुए सिल्वर मेडल जीता था। 28 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 2022 डायमंड लीग का खिताब जीता था और 89.08 मीटर की दूरी तय की थी। फिर 2023 में उन्होंने 87.66 मीटर के थ्रो के साथ टाइटल डिफेंड किया था।

2024 डायमंड लीग में उन्होंने अपना थ्रो तो 89.49 मीटर की दूरी तर फेंका था लेकिन वह रनर अप (उपविजेता) रहे थे। वह पिछले साल जुलाई में आयोजित हुए एनसी क्लासिक प्रतियोगिता के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं जीते हैं। उनके सामने यहां केशोर्न वालकॉट, एंडरसन पीटर्स, याकूब वाडलेच, रुमेश पथिरागे जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों की चुनौती होगी। पथिरागे ने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर के थ्रो के साथ रिकॉर्ड बनाया था।

लुसाने डायमंड लीग में कब और कहां देख पाएं नीरज चोपड़ा का इवेंट लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग

लुसाने डायमंड लीग 2026 में कब होगा नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट?

नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट लुसाने डायमंड लीग में भारतीय समयानुसार शुक्रवार 21 अगस्त की रात 11.52 पर आयोजित होगा।

भारत में कहां देख पाएंगे नीरज चोपड़ा के इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग?

लुसाने डायमंड लीग 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में डायमंड लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही होगी।

भारत में कहां देख पाएंगे नीरज चोपड़ा के मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट?

फिलहाल लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा के इवेंट के लाइव प्रसारण का अभी आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है।

लुसाने डायमंड लीग 2026 में जैवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की एंट्री लिस्ट:-

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