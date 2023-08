World Athletics Championships 2023: एक्शन में होंगे नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम, जानें कैसे मुफ्त में देखें मुकाबला

Neeraj Chopra World Athletics Championship: नीरज चोपड़ा की पदकों की अलमारी में सिर्फ विश्व चैम्पियनशिप गोल्ड की कमी है। वह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं।

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023

World Athletics Championships 2023 Event Details: भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा शुक्रवार को बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उतरेंगे। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज की नजर इस बार गोल्ड पर होगी। इसके साथ ही वह 90 मीटर के अपने लक्ष्य को पार करना चाहेंगे। शुक्रवार को क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा वहीं रविवार को फाइनल इवेंट होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बना सकते हैं नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा की पदकों की अलमारी में सिर्फ विश्व चैम्पियनशिप गोल्ड की कमी है। वह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं। वहीं पिछले साल उन्होंने डायमंड लीग खिताब भी जीता था। अगर चोपड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक और विश्व चैम्पियनशिप के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन जायेंगे। अलग-अलग ग्रुप में हैं नीरज और अरशद नदीम नीरज चोपड़ा के अलावा डीपी मानू और किशोर जेना भी इस इवेंट में दावेदारी पेश करेंगे। जैवलिन थ्रो इवेंट में खिलाड़ियों को दो ग्रुप में बांटा गया है। नीरज चोपड़ा और डीपी मानू ग्रुप ए में हैं। मानू 14वें नंबर वह वहीं नीरज 18वें स्थान पर उतरेंगे। वहीं किशोर जेना ग्रुप बी में हैं। वह अपने ग्रुप में छठे नंबर पर उतरेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम जेना के साथ ग्रुप बी में हैं। जानिए कब, कहां और कैसे देखें नीरज चोपड़ा का एक्शन? कब और कहां खेला जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का इवेंट? जैवलिन थ्रो का इवेंट शुक्रवार, 25 अगस्त को बुडापेस्ट के नेशनल एथलेटिक्स सेंटर में होगा। किस समय शुरू होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का इवेंट? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट का ग्रुप ए (नीरज चोपड़ा और डीपी मानू) के खिलाड़ी भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 पर मैदान पर उतरेंगे। वहीं ग्रुप बी (जेना) का इवेंट दोपहर 3:15 बजे शुरू होगा। कहां होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का लाइव टेलीकास्ट? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स18 पर होगा। कहां होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग? जैवलिन थ्रो इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोसिनेमा पर होगी जहां आप मुफ्त में इवेंट देख सकते हैं। Also Read एक लाख कोरियाई समर्थकों को देख भारत को चीयर करने लगी थी पाकिस्तानी टीम, दोस्ताना देख टीम इंडिया के फैंस भूल गए थे ‘जख्म’

