भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा गुरुवार को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक पर उतरे। उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वह क्वालिफाइंग राउंड में पांचवें स्थान पर रहे। इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं नीरज के अलावा भारत के दो और जैवलिन थ्रो एथलीट ने मेडल राउंड में एंट्री कर ली है। टॉप 12 की इस लिस्ट में यशवीर सिंह और रोहित यादव ने भी जगह बनाई। नीरज ने इस राउंड में अपना बेस्ट थ्रो 79.61 मीटर का ही किया और 5वें स्थान पर रहे।
नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 76.28 मीटर की दूरी तय की थी। उसके बाद दूसरे अटेम्प में भी वह 80 मीटर से थोड़ा पीछे रह गए। फिर उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया क्योंकि वह पहले ही मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। जबकि भारत के अन्य प्रतिभागी यशवीर सिंह ने 73.89 मीटर और रोहित यादव ने 77.04 मीटर से प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। फिर यशवीर ने दूसरे प्रयास में 74.45 और रोहित ने 78.37 मीटर की दूरी पर भाला फेंका।
इसके बाद तीसरे प्रयास में यशवीर ने अपने 78.36 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अगले राउंड में क्वालिफाई किया। जबकि रोहित ने तीसरा अटेम्पट नहीं लिया, क्योंकि वह पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। अब भारत के यह तीनों जैवलिन थ्रोअर 12 प्रतिभागियों वाले फाइनल राउंड (मेडल राउंड) में शुक्रवार को उतरेंगे।
श्रीलंका के रुमेश रहे टॉप पर
श्रीलंका के एथलीट रुमेश थरंगा पथिरागे इस क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप पर रहे। उन्होंने 82.84 मीटर की दूरी के साथ नंबर 1 पोजिशन कब्जाई। जबकि ओलंपिक चैंपियन और पाकिस्तान के स्टार अरशद नदीम ने अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 78.63 मीटर की दूरी तय की और क्वालिफाई किया। नीरज, रुमेश और अरशद के अलावा मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोर्न वालकॉट और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स भी फाइनल में नजर आएंगे।
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