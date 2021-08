नीरज चोपड़ा ने आज देश को वो लम्हा दिया है जिसका भारतवासियों को 13 सालों से इंतजार था। उन्हें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतता देख हर देशवासी खुशी से झूम उठा। वहीं भारत और इंग्लैंड सीरीज में कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। उन्होंने कमेंट्री छोड़कर नीरज चोपड़ा का इवेंट देखा और उनकी जीत का जश्न मनाया।

वहीं एक बात और सामने आई वो थी जर्मनी के जैवलिन थ्रोअर जोहानेस वेटर को लेकर। दरअसल ओलंपिक से पहले वेटरन ने भारत के नीरज चोपड़ा को चैलेंज किया था।

वेटर ने कहा था कि, ‘नीरज अच्छे थ्रोअर हैं। फिनलैंड में उनका भाला 86 मीटर की दूरी तय कर सका, लेकिन ओलिंपिक में वे मुझे पीछे नहीं छोड़ पाएंगे।’

We all are Sunil Gavaskar at the moment

How did you react to India's golden moment?

