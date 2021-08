भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सोमवार को भारत लौट आए हैं। देश लौटने पर गोल्डेन ब्वॉय का भव्य स्वागत किया गया जिसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बजरंग पूनिया के भी आगमन पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला।

नीरज चोपड़ा के आगमन का वीडियो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि,’ये भव्य और ग्रैंड एंट्री है देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के ओलंपिक चैंपियन की। भारत के बेटे आपका घर में स्वागत है। IGI एयरपोर्ट पर भीड़ के उत्सुकता भरे क्षण।’

वहीं देश के लिए रेसलिंग में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया का भी आज भारत आगमन हुआ। उनका भी दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जिसको देखकर पूनिया ने कहा कि,’इतना प्यार और सम्मान देखकर अच्छा लगता है।’

