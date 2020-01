रिटायर्ड बास्केटबॉल स्टार कोबी ब्रायंट ने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैलिफॉर्निया के कैलाबैसस में हुए एक हेलिकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। कोबी ब्रायंट के साथ इस दौरान उनकी बेटी भी हेलिकॉप्टर से सफर कर रही थी। लिहाजा हेलिकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी 13 साल की बेटी गियाना की भी मौत हो गई। दुनियाभर में बास्केटबॉल फैंस के बीच कोबे बेहद पॉपुलर खिलाड़ी रहे हैं। कोबे की गिनती वर्ल्ड के टॉप फाइव बास्केटबॉल खिलाड़ियों में लिया जाता रहा है। कोबी प्रतिष्ठित नैशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (NBA) में 20 साल रहे और इस दौरान वह 5 खिताब अपने नाम कर चुके थे। ऐसे में उनकी मौत की खबर सुनकर फैंस भी शॉक्ड हैं।

कोबे की मौत के बाद ट्विटर से लेकर फेसबुक तक फैंस लगातार उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस हादसे में कोबी समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हेलिकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स इस घटना के बाद जिंदा नहीं बच पाया। यह कोबी का प्राइेवट हेलिकॉप्टर था, वह अक्सर इससे ही सफर किया करते थे। हेलिकॉप्टर में अचानक आग लगने के कारण यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया और झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया।

Remembering a special moment between Kobe & LeBron after Kobe’s final game in Cleveland in 2016. Rest in peace Kobe, his daughter, Gianna, & the victims of the helicopter crash in CA. Our deepest condolences to all who feel the heavy weight of such tragic loss. #RIPMamba pic.twitter.com/5kISd2tB3c — FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) January 27, 2020

कोबे की मौत पर बॉलीवुड सेलिब्रेटी प्रीति जिंटा, करण जौहर ने भी दुख व्यक्त किया। वहीं बराक ओबामा और डोनल्ड ट्रंप ने भी इस खबर को सुनने के बाद सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं जताई हैं। बता दें कि कोबे बास्केटबॉल में कई खिताब जीतने के अलावा ऑस्कर अवॉर्ड भी जीत चुके हैं। डियर बास्केट बॉल नाम से एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए कोबे को ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

I didn’t follow the sport and can’t claim to have known too much about him…but this untimely death of a father and daughter just breaks my heart…I hope the universes give strength to his family , friends and fans across the world….#KobeBryant #RIP — Karan Johar (@karanjohar) January 26, 2020

