मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने नवी मुंबई में अपना नया स्टेडियम बनाने के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,00,000 होगी। एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने पिछले कुछ हफ्तों में सीआईडीसीओ के प्रबंध निदेशक विजय सिंह से कई बार मुलाकात की है और एसोसिएशन को जल्द ही जमीन मिलने की उम्मीद है। स्टेडियम बनने पर एमसीए के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अमोल काले का सपना पूरा होगा। उनके अध्यक्ष रहने के दौरान नवी मुंबई में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव आया था।

नाइक ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ‘कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक विजन बताया था कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 1,00,000 दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्रिकेट फैंस के जबरदस्त जोश और हमारे एसोसिएशन की समृद्ध विरासत को देखते हुए मुख्यमंत्री इस परियोजना और नवी मुंबई में इसके संभावित कार्यान्वयन को लेकर बहुत सकारात्मक रहे हैं, जहां हम आधुनिक सुविधाओं वाला एक सच में विश्व स्तरीय स्टेडियम बना सकते हैं। मैं सीआईडीसीओ के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल से कई बार मिला हूं और एमसीए ने इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं।’

जल्द फडणवीस से मिलेंगे नाइक

एमसीए के अध्यक्ष जल्द ही इसी मुद्दे को लेकर फडणवीस से मिलेंगे और परियोजना में तेजी लाने के लिए आगे की कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। मुंबई में अभी वानखेड़े स्टेडियम है, जो सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों की मेजबानी करता है। 33,108 दर्शक क्षमता और फैंस के बीच बढ़ती मांग के साथ एमसीए ज्यादा फैंस को मैच देखने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाना चाहता है।

फडणवीस ने जमीन देने का वादा किया

मई 2025 में फडणवीस ने एक सार्वजनिक क्रार्यक्रम में एमसीए को जमीन देने का वादा किया था, जहां वे 1,00,000 दर्शक क्षमता वाला एक नया स्टेडियम बना सकें। फडणवीस ने 2025 में वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड का नाम बदलते हुए कहा था, ‘पिछले साल, काले (दिवंगत अमोल काले) और अजिंक्य नाइक (मौजूदा एमसीए अध्यक्ष) मेरे पास एक दरख्वास्त लेकर आए थे कि एमसीए को कम से कम 1,00,000 दर्शकों क्षमता वाला एक और स्टेडियम बनाने की जरूरत है। आज मैं अजिंक्य को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप प्रपोजल लेकर आते हैं तो महाराष्ट्र सरकार आपको एमसीए को अपना बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा देगी, जिसमें 1,00,000 दर्शक बैठ सकते हैं।’

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