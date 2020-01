VIDEO: ‘टीम इंडिया की यार्कर क्वीन हैं नवदीप सैनी’, चहल टीवी पर युजी ने शार्दुल ठाकुर के साथ लिए मजे

IND vs SL, 2nd T20: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत-श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर ने धारदार गेंदबाजी करते हुए मेहमान टीम के बल्लेबाजों को पस्त किया। इसके बाद दोनों को चहल टीवी पर आने का मौका मिला। जहां दोनों से युजवेंद्र चहल ने जमकर मस्ती की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

नवदीप सैनी ने दो विकेट झटके और अपनी यार्कर गेंद से सभी को प्रभावित किया। इससे चहल खासा प्रभावित दिखे और उन्होंने सैनी को भारतीय टीम की यार्कर क्वीन तक कह डाला। दरअसल, चहल ने सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि आप लगातार यार्कर गेंद फेंक रहे थे। हमारी टीम में बुमराह को तो हम यार्कर किंग के नाम से जानते हैं तो क्या आप टीम इंडिया की यार्कर क्वीन हो? इसे सुनकर शार्दुल और सैनी दोनों हंसने लगे।

