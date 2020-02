तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने हाल ही में टीम इंडिया में डेब्यू किया। अपने कुछ ही मुकाबलों में इस गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और यार्कर गेंदों का लोहा मनवाया है। 21 फरवरी से न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में नवदीप सैनी को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। इस तेज गेंदबाज ने टी20 और वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है। सैनी का जीवन भी संघर्षों में बीता है। उनका शमी के साथ बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

सैनी ने शमी से से बातचीत के दौरान बताया कि भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए जीवन बदलने वाला लम्हा था। उन्होंने कहा कि वह शीर्ष स्तर पर खेलने के सपने को जारी रखना चाहेंगे। अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18 विकेट चटकाने वाले सैनी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैं जिस भी स्तर पर पहुंच पाया हूं उससे मैं खुश हूं।

इस स्तर पर पहुंचना सभी का सपना होता है। यह मेरा भी सपना था जो अब पूरा हो गया है। मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। बता दें कि यह वीडियो बीसीसीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर किया है।

सैनी ने कहा कि जब मुझे भारतीय टीम में चुना गया तो यह मेरे लिए सपना साकार होने की तरह था। मैंने स्थानीय स्तर पर खेलना शुरू किया और फिर रणजी तक पहुंचा। वहां से मैं भारतीय टीम का हिस्सा बना, यह मेरे लिए जीवन बदलने वाला लम्हा रहा।

WATCH: Representing the country a dream come true : Saini @MdShami11 turns anchor as he quizzes the speedster on his cricketing journey from domestic to the international level – by @rajalarora

Full video here https://t.co/bersP8fEWj pic.twitter.com/yhP5TxJq3G

— BCCI (@BCCI) February 17, 2020