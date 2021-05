भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लंबे दौरे पर जाने वाली है। वहां टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड से खेलना है। यह मैच 18 से 22 जून तक साउथम्पटन में होगा। उसके बाद भारत को मेजबान इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। दौरे के लिए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को नहीं चुना गया है। वे श्रीलंका में वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुने जा सकते हैं। सैनी ने ट्विटर पर शर्टलेस होकर हार्ले डेविडसन चलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में नवदीप सैनी हार्ले डेविडसन से धुल उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘बाइक पर मेरा साथ दो और खौफ को महसूस करो।’ उनके इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो पर उन्हें यूजर्स ने ट्रोल कर लिया। दरअसल, सैनी के लिए पिछले कुछ महीने खराब रहे हैं। वे टीम इंडिया के लगातार खेलने में नाकाम रहे हैं। यहां तक कि आईपीएल 2021 में वे अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए भी लगातार खेलने में नाकाम रहे हैं।

Accompany me on my bike to feel the fear @harleydavidson pic.twitter.com/iosa8wS2ya — Navdeep Saini (@navdeepsaini96) May 30, 2021

Maine socha pichle saal pace dekh ke ye steyn Jaisa banega. Lekin bhai ye tho male dinchak Pooja nikhala — Ash (@Ashwasmaran) May 30, 2021

Ye ek general tendency hai bhai… jab kisi k paas Naya-naya power ya paisa aata hai or dimaag par Chad jaata hai to wo show-off karta hai..

wahi ye kar raha hai, to gaali to khaayegi hi. — Dev Rajput (@Dpsinghster) May 30, 2021

नवदीप को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘मैंने सोचा पिछले साल पेस देख के ये डेल स्टेन बनेगा, लेकिन भाई ये तो पुरुष ढिंचक पूजा निकला।’ वहीं एक यूजर ने कहा, ‘जब किसी के पास नया-नया पावर या पैसा आता है और दिमाग पर चढ़ जाता है तो वो शो-ऑफ करता है।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भाई खेलने पर फोकस करो। हवाबाजी में रहोगे तो हवा में ही घुमोगे। टैलेंट से कुछ नहीं होगा। लगातार खेल में काम चाहिए। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों के पास टेलैंट था, लेकिन रिजल्ट आप जानते हैं।’

Bhai khelne pe focus karo..hawabazi me rahoge to hawa me hi ghumoge….tallent se kuch nhi hoga continue hard work chahiye game me…you know @sachin_rt and @Kambali both had tallent but result you know very well my friend.. — Vikash Pandit (@VikashS24786169) May 30, 2021

Jabse twitter pe aya hai tabse bowling has gone for a toss man..

Plse don’t be next Unmukt Chand of Delhi

U have struggled to get thr, plse concentrate on bowling than doin all this on social media — ThirdEye (@ThirdEy80982744) May 30, 2021

नवदीप सैनी के करियर की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं। 7 वनडे में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। टी20 करियर की बात करें तो 10 मैच में 13 विकेट अपने नाम किए हैं। 48 फर्स्ट क्लास मैचों में 132 विकेट झटके हैं। 54 लिस्ट ए मैच में 81 विकेट लिए हैं। उन्होंने दोनों टेस्ट इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया। उन्हें पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के बाद इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चुना गया। वे एक साल से तो टी20 टीम में चुने नहीं गए।