टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज के पहले टी-20 में शनिवार को वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने भारत के नवदीप सैनी। नवदीप सैनी ने इसी मैच से इंडिया कैप भी पहनी। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने निकोलस पूरन और शिमरॉन हेटमायर को लगातार गेंदों पर आउट किया। उन्होंने पारी का आखिरी ओवर फेंका। इस ओवर में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए। हां, नवदीप ने कीरोन पोलार्ड का विकेट जरूर ले लिया।

नवदीप ने पोलार्ड का विकेट लेते ही इतिहास रच दिया। वे टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते हुए 20वां ओवर मेडन फेंकने और उसमें विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज और पहले भारतीय बन गए। उनसे पहले सिंगापुर के जनक प्रकाश ने पिछले महीने आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन फाइनल में कतर के खिलाफ 20वां ओवर मेडन फेंकते हुए विकेट लिया था। हालांकि, नवदीप सैनी की यह उपलब्धि इसलिए बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब तक किसी भी टेस्ट प्लेइंग टीमों के बीच हुए टी-20 मैच में डेब्यू करने वाले कोई भी गेंदबाज यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था।

भारतीय टीम की जीत के बाद बीसीसीआई टीवी को दिए इंटरव्यू में नवदीप ने बताया, ‘मुझे पोलार्ड का विकेट मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अंपायर ने कैरेबियाई बल्लेबाज को आउट नहीं दिया था। लेकिन जब कप्तान विराट कोहली ने रिव्यू ले लिया और थर्ड अंपायर ने अपने फैसले में पोलार्ड को आउट दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवदीप के मुताबिक, जब तक उन्हें पहला विकेट नहीं मिला था तब तक वे बहुत दबाव में थे। जैसे ही उन्होंने पूरन को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया, उनका यह डर खत्म हो गया।’

वूल्फ का टैटू बनवाने के पीछे यह है कारण

नवदीप ने अपने बाएं हाथ में वूल्फ (भेड़िया) का टैटू बनवा रखा है। वूल्फ का टैटू बनवाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘बचपन से ही मुझे और मेरे बड़े भाई को वूल्फ की मूवीज बहुत पसंद थीं। हम दोनों ने ढेर सारी वूल्फ की मूवीज देखी हैं। वूल्फ का टैटू बनवाने का एक और कारण है कि यह एक ऐसा जानवर है जो सर्कस में नहीं नाचता।’ नवदीप सैनी की परफॉर्मेंस पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई भी दी है।

MUST WATCH: Of dream debut and tattoos, Navdeep unplugged with @BhuviOfficial

He picked up the Man of the Match prize in his maiden game for #TeamIndia & the speedster recaps the memorable day. – by @28anand

Full video here https://t.co/uRONW22wv9 pic.twitter.com/w7FrUzXuRd

— BCCI (@BCCI) August 4, 2019