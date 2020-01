ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में एक से बढ़कर एक धमाल देखने को मिल रहा है। कभी बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग से प्रभावित कर रहा है तो कभी गेंदबाजों की फिरकी फैंस को हैरान। लेकिन, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेंगेड्ज के बीच खेले गए एक मुकाबले में एक कैच ने सभी को हैरान कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। वहीं, केएफसी बिग बैश लीग ने इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है।

इस मैच में मेलबर्न स्टार्स के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली इस टीम ने विपक्षी बल्लेबाजों को हैरान किया और लगातार विकेट चटकाए। रेंगेड्ज की ओर से केवल शॉन मार्स ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 33 गेंद में 43 रनों की पारी खेली। लेकिन, 15वें ओवर में मार्स का विकेट संदीप लामिछाने ने झटक लिया। हालांकि इस विकेट में संदीप से ज्यादा नाथन कुल्टर-नाइल और बेन डंक का हाथ रहा।

The MCG is on it’s feet! What an effort from Ben Dunk and Nathan Coulter-Nile! #BBL09 pic.twitter.com/IROulTcSDn

— KFC Big Bash League (@BBL) January 4, 2020