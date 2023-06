Hardik Pandya And Natsa Stankovic Get Intimate On The Couch: हार्दिक पंड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक ने इंस्टाग्राम पर पति के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में नताशा और हार्दिक बेहद रोमांटिक अंदाज में है। हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक को एक सोफे पर पोज देते और एक-दूसरे के साथ अंतरंग होते हुए देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में हार्दिक और नताशा एक दूसरे को लगभग किस करते दिख रहे हैं।

इसके अलावा आखिरी तस्वीर में दोनों को हंसते हुए देखा जा सकता है। हार्दिक ने काली शर्ट और भूरे रंग की पतलून पहनी हुई है, जबकि नताशा ने आकर्षक जेब्रा-प्रिंट वाली काली और सफेद पोशाक पहन रखी थी। नताशा ने तस्वीरों के कैप्शन में फ्रेंच भाषा में ‘Je t’aime’ लिखा। अंग्रेजी में इसका मतलब I Love You है। इसके बाद एक रेड हार्ट वाली इमोजी भी पोस्ट की और हार्दिक को टैग किया।

यूजर्स ने हार्दिक और नताशा को किया ट्रोल, लिखा- शर्म नाम की चीज है कुछ

नताशा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और फैंस इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ प्रशंसकों ने तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आग और दिल वाले इमोजी पोस्ट की, जबकि एक बड़े वर्ग ने हास्यास्पद टिप्पणियों के साथ जोड़े को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘शर्म नाम की चीज है कुछ।’

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की भाभी और क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) की पत्नी पंखुड़ी शर्मा (Pankhuri Sharma) ने भी दोनों की तस्वीरों पर अपना रिएक्शन दिया है। पंखुड़ी ने फायर वाली इमोजी पोस्ट की है। बता दें नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह इंस्टाग्राम (Instagram) पर अक्सर फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। नताशा स्टेनकोविक 2020 में हार्दिक पंड्या के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं। दोनों के एक बेटा अगस्त्या है।

नताशा स्टेनकोविक की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। हाल ही में उनका और उनके बेटे अगस्तया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। उस वीडियो में मां-बेटे जिम के बाहर स्पॉट किए गए थे। बात अगर हार्दिक पंड्या के वर्कफ्रंट की करें तो वह वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय एकदिवसीय टीम का हिस्सा हैं।

हार्दिक पंड्या को टीम की उप कप्तानी सौंपी गई है। टीम इंडिया में रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या के अलावा शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, इशान किशन, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार भी शामिल हैं।