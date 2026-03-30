पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह की एक सोशल मीडिया पोस्ट अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को ‘क्वीन’ कहकर तंज कसना पाकिस्तानी तेज गेंदबाज को महंगा पड़ गया।

इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन पर दो करोड़ पाकिस्तान रुपये (करीब 68 लाख भारतीय रुपये) का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के उद्घाटन मैच के दौरान मरीयम नवाज की मौजूदगी पर नसीम ने सवाल उठाया। हालांकि, पीसीबी ने इसे अनुशासनहीनता और केंद्रीय अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई की।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। यह नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलने वाली सालाना सैलरी का दो तिहाई हिस्सा है। मरियम नवाज ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शिरकत की थी।

यह मामला तब चर्चा का विषय बन गया, जब पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने घोषणा की थी कि पेट्रोलियम संकट के चलते पीएसएल के मैच बंद दरवाजों के पीछे और सिर्फ दो ही जगहों पर खेले जाएंगे। पीएसएल के मुकाबलों के पहले छह मैदान पर खेले जाने की योजना थी।

कुछ ही मिनटों बाद नसीम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंजाब की मुख्यमंत्री के बारे में व्यंग्य भरी टिप्पणियां कीं। नसीम शाह ने X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया, ‘लॉर्ड्स में उनके साथ ‘क्वीन’ जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है?’ इस तेज गेंदबाज ने जल्द ही वह पोस्ट डिलीट कर दी और बाद में दावा किया कि उसका अकाउंट हैक हो गया था।

पीसीबी ने कहा कि नसीम शाह ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था और अपने व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी, लेकिन अनुशासन समिति ने उन्हें अनुशासनहीनता का दोषी पाया। पीसीबी ने कहा, ‘नसीम के जवाब की समिति ने समीक्षा की और हर चीज का मूल्यांकन करने के बाद यह तय किया गया है कि उन्होंने अपने केंद्रीय अनुबंध की कई शर्तों का उल्लंघन किया है।

पीसीबी ने कहा कि नसीम शाह पर दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’ यह भी बताया गया कि नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है। पीसीबी उन्हें ‘ब्लैकलिस्ट’ कर देगा ताकि वह पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम नहीं कर पाएं।

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