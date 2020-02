पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाक के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने इतिहास रच दिया। इस मुकाबले के तीसरे दिन शाह ने कुछ ऐसा किया जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अबतक कोई नहीं कर सका है। 16 साल 359 दिन के नसीम ने इस मैच में हैट्रिक लेकर कमाल किया और टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

15 फरवरी को नसीम शाह 17 साल के होने वाले हैं। उन्होंने बांग्लादेश के आलोक कपाली को पीछे छोड़ा जिन्होंने 2003 में यह उपलब्धि 19 साल की उम्र में हासिल की थी। उन्होंने ओवर की चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर क्रमश: नजमुल होसैन, तैजुल इस्लाम और फिर महमुदुल्लाह को अपना शिकार किया। नसीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कहर बरपाया और 4 विकेट झटके लेकिन कंधे की चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा।

What a special display this was from young Naseem Shah in the first #PAKvBAN Test yesterday!

Sadly, he won’t bowl today due to fitness concerns.pic.twitter.com/uOtSeQUlgR

