NASA पहुंचा क्रिकेट, स्पेस सेंटर में लॉन्च होगी अमेरिका की क्रिकेट लीग

Cricket in US: अमेकिरा की मेजर लीग क्रिकेट 19 मार्च को लॉन्च होगी। ह्यूस्टन स्थित नासा स्पेस सेंटर में लॉन्च होने वाली इस लीग में छह टीमें होंगी।

NASA Space Center में मेजर लीग क्रिकेट लॉन्च होगी। (फाइल फोटो)

Cricket in NASA: अमेकिरा की मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 19 मार्च को ह्यूस्टन स्थित नासा स्पेस सेंटर (NASA Space Center) में लॉन्च होगा। जुलाई में खेले जाने वाले छह टीमों के फ्रेंचाइजी आधारित टी20 टूर्नामेंट में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, डलास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स और सिएटल की एक-एक टीम शामिल होंगी। टूर्नामेंट का पहला संत्र 18 दिनों तक चलेगा और डलास और मॉरिसविले में एमएलसी के ग्राउंड पर खेला जाएगा। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के पहले सीजन में हर टीम पांच लीग मैच खेलेगी। एक टीम टीम पर्स लगभग 750,000 (6 करोड़ रुपये से ज्यादा) अमेरिकी डॉलर के आसपास होगा। यह साउथ अफ्रीका की लीग SA T20 और यूएई की ILT20 के प्रति मैच औसत वेतन के लगभग बराबर है। लीग में दिखेंगे कई बड़े क्रिकेट सितारे टूर्नामेंट का आयोजन ऐसे समय पर होगा जब इंटेरनेशन क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एफटीपी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कोई लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का कोई मैच नहीं है। ऐसे में दुनिया के काफी क्रिकेट सितारे इस लीग में खेलते दिख सकते हैं। मेजर लीग क्रिकेट का बयान मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के डायरेक्टर जस्टिन गेले ने कहा, “मेजर लीग क्रिकेट के पहले सत्र में दुनियाभर के कई सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी अमेरिका के प्रतिशाली खिलाड़ियों के साथ खेलते दिखेंगे। ह्यूस्टन स्थित स्पेस सेंटर में 19 मार्च को ड्राफ्ट इवेंट के बाद टीमों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए हम उत्साहित हैं।” ये इंटरनेशनल क्रिकेटर माने जाएंगे लोकल प्लेयर मेजर लीग क्रिकेट (MLC) ने किसी भी टीम के स्क्वाड में सात विदेशी खिलाड़ियों को रखने की इजाजत दी है। कोरी एंडरसन (Corey Anderson), सामी असलम (Sami Aslam), उनमुक्त चंद (Unmukt Chand) जैसे दूसरे देश से आकर अमेरिका में खेलने वाले खिलाड़ियों का नाम ड्राफ्ट में लोकल क्रिकेट के तौर पर होगा ।

