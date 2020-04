Coronavirus: कोरोनावायरस के कारण देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। 14 अप्रैल को यह समाप्त हो जाएगा। कोरोनावायरस के अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को खेल जगत के 40 दिग्गजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक के बाद महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि 14 अप्रैल को भले ही लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद का समय इसके खिलाफ लड़ाई के लिए अहम होगा।

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने बताया कि पीएम ने खिलाड़ियों के साथ 1 घंटे बात की। इस दौरान उन्होंने बुर्जुगों का खास ध्यान रखने के लिए कहा। सचिन ने कहा, ‘‘पीएम ने मेरी इस धारणा को मजबूत किया कि हम 14 अप्रैल के बाद भी आराम से बैठ नहीं सकते। उसके बाद का समय काफी अहम होगा।’’ सचिन ने आगे कहा, ‘‘मैंने पीएम को आश्वासन दिया है कि जहां तक संभव होगा इस महामारी से उबरने में अपना योगदान दूंगा।’’

Coronavirus in India LIVE Updates: देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2547, तबलीगी से जुड़े 647 लोग कोरोना पॉजिटिव

Coronavirus in India LIVE Updates: एक दिन में कोरोना वायरस के 336 मामले सामने आए, 2088 मरीजों का हो रहा उपचार

सचिन ने बताया कि अब वे किसी से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह समय बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए। उनके अनुभव और उनकी कहानियां सुननी चाहिए। हमने यह भी बात की कि इस समय शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हमें एक टीम भावना के साथ टीम के रूप में काम करते हुए देश को इस महामारी से निकालना है।’’

Interacted with sportspersons via video conferencing on the situation arising due to COVID-19. Sports requires self-discipline, tenacity, teamwork and a fighting spirit. These are also required to defeat Coronavirus. #IndiaFightsCorona https://t.co/OuWHisdaVX

— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2020