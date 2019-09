Namibia vs Papua New Guinea 5th ODI Playin 11, Dream 11 LIVE: मैच से पहले जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

Namibia vs Papua New Guinea, NAM vs PNG, 6th Match Live Cricket Score Streaming Online: नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच सोमवार को एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। नामीबिया की टीम का प्रदर्शन आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन-2 में अब तक शानदार रहा है। नामीबिया की कोशिश इस लीग के आखिरी मैच में पापुआ न्यू गिनी को हराकर सीरीज समाप्त करने की होगी।

पिछले महीने में ही नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीमों ने अपना वनडे क्रिकेट का दर्जा हासिल किया है। नामीबिया ने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन-2 टूर्नमेंट में हॉन्ग कॉन्ग और पापुआ न्यू गिनी ने ओमान को हराकर वनडे क्रिकेट का दर्जा हासिल किया। नामीबिया 2003 विश्व कप के बाद से पहली बार वनडे क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

पापुआ न्यू गिनी : असद वाला (कप्तान), टोनी उरा, गौडी टोका, लेगा सिआका, चार्ल्स एमिनी, सेसे बायू, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), चाड सोपर, नॉर्मन वनुआ, डेमिन रावू, नोसाइना पोकाना।

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), स्टीफ़न बार्ड, कार्ल बीरकेनस्टॉक, जेपी कोटेज़, क्रेग विलियम्स, जे जे स्मिट, जान फ्राइलिनक, ज़ियावागो ग्रोएनवाल्ड, पिक्की या फ्रांस, बर्नार्ड शोल्टज़।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App