ICC Mens T20 World Cup Qualifier 2019, Namibia vs Oman Playing 11 LIVE: नामीबिया बनाम ओमान प्लेऑफ मुकाबला।

Namibia vs Oman, nam vs oman Play off 2 match Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Cricket Score Updates: नामीबिया और ओमान के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालीफायर दूसरा प्लेऑफ मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का करना चाहेंगी। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के मुताबिक, चार प्लेऑफ मुकाबले होने हैं।

पहले प्लेऑफ में हारने वाली टीम को तीसरे प्लेऑफ में किसी अन्य टीम से भिड़ना पड़ेगा। वहीं, प्लेऑफ 2 में हारने वाली टीम का मुकाबला 30 अक्टूबर को दूसरी टीम से होगा। ऐसे में पहले और दूसरे प्लेऑफ में खेल रही टीमों की कोशिश मैच जीतकर सीधा सेमीफाइनल का टिकट कटाने की होगी।

इस टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो ओमान ने 6 में से 4 मैच जीते हैं। उसे आयरलैंड और जर्सी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। इस टूर्नामेंट में नामीबिया की शुरुआत खराब हुई थी। वह अपने शुरुआती दोनों मुकाबले क्रमशः 44 और 81 रनों के अंतर से हार गई थी। हालांकि, इसके बाद उसने विपक्षी टीमों को सिर उठाने का मौका नहीं दिया और स्कॉटलैंड, बरमूडा, केन्या और सिंगापुर जैसी अपने से अनुभवी टीमों के खिलाफ प्रभावशाली जीत दर्ज की। इस मैच में उसकी कोशिश अपने विजय अभियान को बरकरार रखने की होगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

नामीबिया : क्रेग विलियम्स, स्टेफन बार्ड, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), क्रिस्टी विल्जोएन, जान फ्राइलिन, जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), जेपी कोट्जे, बर्नार्ड शोल्टज, निको डेविन, बेन शिकोगो।

ओमान : जतिंदर सिंह, मोहम्मद नदीम, आमिर कलीम, जीशान मकसूद (कप्तान), खावर अली, बिलाल खान, आकिब इलियास, खुर्रम नवाज, कलीमुल्लाह, सूरज कुमार (विकेटकीपर), संदीप गौड़।

