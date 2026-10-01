भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेलेगी। प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। वहीं उनके जगह अंशुल कम्बोज को वनडे स्क्वॉड में जगह मिली है। इसके अलावा नमन धीर की वनडे के बाद पहली बार भारत की टी20 टीम में भी एंट्री हुई है।

मुंबई इंडियंस के धाकड़ खिलाड़ी को वाशिंगटन सुंदर की जगह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टी20 स्क्वॉड में जोड़ा गया है। नमन ने पहले दोनों वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी गेंदबाजी की थी। हालांकि, उनका बल्लेबाजी का मौका इन दोनों मैचों में नहीं आया। अब वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी कर सकते हैं।

वाशिंगटन सुंदर क्यों हुए टी20 टीम से बाहर?

भारतीय चयन समिति ने टी20 स्क्वॉड से वाशिंगटन सुंदर को बाहर करने का फैसला किया है। यह फैसला आगामी रेड बॉल सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि, सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी में खेलने की सलाह दी गई है। वह अपने राज्य की टीम के साथ उतरेंगे और रेड बॉल क्रिकेट की तैयारी करेंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर/उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, आकिब नबी दार, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, अंशुल कम्बोज।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST)

6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST) दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST)

9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST) तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST)

11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST) चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST)

14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST) पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026, बेंगलुरु (शाम 7 बजे IST)

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Prasidh Krishna to miss third ODI, Naman Dhir replaces Washington Sundar for T20Is



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