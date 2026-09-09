शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के 19 मैच समाप्त होने के बाद अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अमृतसर सूरमाज के कप्तान नमनधीर पहले नंबर पर आ गए जबकि प्रभसिमरन सिंह अब दूसरे नंबर पर चले गए। नमनधीर ने इस लीग के 18वें मैच में मोहाली किंग्स के खिलाफ 64 गेंदों पर 173 रन की पारी खेली और इस दौरान 12 छक्के और 16 चौके लगाए। नमनधीर इन 16 छक्कों के दम पर अब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए।
नमनधीर बने नंबर 1, अभिषेक 5वें नंबर पर
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में नमनधीर ने अब तक कुल 6 मैच खेले हैं और उन 6 मैचों में उन्होंने कुल 31 छक्के लगाए हैं जबकि उनके बल्ले से इन मैचों में 430 रन निकले हैं। वहीं सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में प्रभसिमरन सिंह दूसरे नंबर पर खिसक गए जिन्होंने 7 मैचों में 29 छक्के लगाए हैं और इन मैचों में उन्होंने 484 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर अनमोलप्रीत सिंह आ गए हैं जिन्होंने अब तक खेले 7 मैचों में 26 छक्के लगाए हैं और इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 26 छक्के निकले हैं।
उदय सहारन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले सिर्फ 4 मैचों में ही 23 छक्के जड़ दिए हैं जबकि अभिषेक शर्मा अब 5वें नंबर पर खिसक गए जिन्होंने 5 मैचों में 22 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर रमनदीप सिंह हैं जिन्होंने 7 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं और 361 रन बनाए हैं। 7वें नंबर पर इस सूची में गौरव चौधरी 6 मैचों में 14 चौके लगाकर मौजूद हैं जबकि 8वें स्थान पर सनवीर सिंह 6 मैचों में 13 छक्कों के साथ मौजूद हैं। 9वें नंबर पर अर्जुन राजपूत और हरजस सिंह टंडन 12-12 छक्कों के साथ मौजूद हैं जबकि 10वें स्थान पर जसकरनवीर पॉल हैं जिन्होंने 5 मैचों में 11 सिक्स जड़े हैं।
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के 19 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|नमनधीर
|6
|6
|430
|31
|प्रभसिमरन सिंह
|7
|7
|484
|29
|अनमोलप्रीत सिंह
|7
|7
|405
|26
|उदय सहारन
|4
|4
|286
|23
|अभिषेक शर्मा
|5
|5
|242
|22
|रमनदीप सिंह
|7
|7
|361
|18
|गौरव चौधरी
|6
|6
|188
|14
|सनवीर सिंह
|6
|6
|244
|13
|अर्जुन राजपूत
|6
|6
|253
|12
|हरजस सिंह टंडन
|7
|7
|203
|12
|जसरनवीर पॉल
|5
|5
|145
|11
रोहित-हेल्स ओपनर, रसेल, बटलर, कोहली भी शामिल; ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने चुनी ऑल-टाइम राइट हैंडर्स प्लेइंग 11
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने अपनी पसंदीदा बेस्ट राइड हैंडर्स प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)