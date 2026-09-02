शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के छठे मैच में लुधियाना लायंस ने मोहाली किंग्स को मात दी। मोहाली की यह लगातार दूसरी हार थी। लुधियाना ने 7 विकेट से यह मुकाबला जीतते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंकतालिका में टॉप पर पहुंच गई। इस मैच के बाद अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो नमन धीर टॉप पर काबिज हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में उनसे पीछे हैं।

मोहाली-लुधियाना मैच के बाद शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में सबसे ज्यादा 15 छक्के लगाते हुए नमन धीर टॉप पर मौजूद हैं। वहीं अभिषेक शर्मा के नाम दो मैचों में 14 छक्के दर्ज हैं। प्रभसिमरन सिंह इस लिस्ट में 12 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं और अनमोलप्रीत सिंह ने भी 12 छक्के तीन मैचों में लगाए हैं।

हालांकि, अनमोलप्रीत का बल्ला पहले मैच में 133 रन बनाने के बाद खामोश है। आरसीबी में शामिल अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय खिलाड़ी विहान मल्होत्रा भी टॉप 10 की इस लिस्ट में मौजूद हैं। हरप्रीत बराड़ भी 5 छक्के लगाकर इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-लुधियाना मैच के बाद टॉप 10 सिक्सर किंग

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के नमन धीर 2 2 164 15 अभिषेक शर्मा 2 2 159 14 प्रभसिमरन सिंह 2 2 201 12 अनमोलप्रीत सिंह 3 3 146 12 गौरव चौधरी 2 2 78 6 विहान मल्होत्रा 1 1 103 5 अनमोल मल्होत्रा 2 2 82 5 हरप्रीत बराड़ 3 3 73 5 जसनप्रीत सिंह 2 2 45 5 अर्जुन राजपूत 2 2 88 4

अंकतालिका में लुधियाना लायंस बनी नंबर 1

इस जीत के साथ अंकतालिका में लुधियाना लायंस की टीम टॉप पर पहुंच गई है। लुधियाना ने पहले मैच में भटिंडा रॉयल्स को 3 विकेट से हराया था। उसके बाद दूसरे मैच में मोहाली किंग्स पर 7 विकेट से जीत के बाद टीम नंबर 1 पर पहुंची। अभिषेक शर्मा की अमृतसर सूर्माज आखिरी पायदान पर मौजूद है और टीम को पहले दो मैच हारने के बाद पहली जीत का इंतजार है। फजील्का फाल्कन्स दूसरे और भटिंडा रॉयल्स तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

मोहाली-लुधियाना मैच में क्या-कया हुआ?

मोहाली और लुधियाना के मैच की बात करें तो पहले खेलते हुए रमनदीप सिंह की कप्तानी वाली मोहाली किंग्स 101 रन पर ही सिमट गई थी। साहिल भास्कर ने 14 रन देकर तीन विकेट लिए और वह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। जवाब में लुधियाना लायंस ने 8.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और अपना नेट रनरेट सबसे बेहतर किया। कार्तिक शर्मा ने 42 और कप्तान सलिल अरोड़ा ने नाबाद 35 रन की पारी खेली।

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