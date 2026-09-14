अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में नमन धीर की कप्तानी में अमृतसर सूर्माज ने फाइनल में लुधियान लायंस को हराते हुए शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के पहले संस्करण का खिताब जीता। फाइनल में पहले खेलते हुए लुधिया की टीम 20 ओवर में सिर्फ 142 रन बनाकर सिमट गई। जवाब में अमृतसर ने 16.4 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 8 विकेट से मुकाबला जीता। फाइनल के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में चैंपियन कप्तान नमन धीर नंबर 1 रहे।

मुंबई इंडियंस के धाकड़ खिलाड़ी नमन धीर ने पूरे टूर्नामेंट में 10 मुकाबले खेलते हुए 10 पारियों में 655 रन बनाए। उन्होंने पूरी लीग में सर्वाधिक 49 छक्के लगाए और 49 चौके भी उन्होंने जड़े। इस लिस्ट में प्रभसिमरन सिंह 575 रनों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अनमोलप्रीत सिंह 497 रन के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे।

फाइनल मुकाबले में 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमृतसर सूर्माज के लिए सलामी बल्लेबाज सहज धवन ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 63 रन बनाए। जबकि कप्तान नमन धीर ने 12 गेंद पर 29 रन का योगदान दिया। राहुल कुमार 30 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे और धवन के साथ मिलकर टीम को आसान जीत तक पहुंचाया और चैंपियन बनाया।

अभिषेक शर्मा टॉप 10 से भी रहे बाहर

अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी नेशनल ड्यूटी के कारण इस लीग में सिर्फ 5 मुकाबले खेल पाए। उनकी गैरमौजूदगी में भी उनकी टीम चैंपियन बनी। अभिषेक ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में तो जलवा दिखाया, वहीं इस लीग में भी 5 पारियों में उन्होंने 242 रन बनाए थे। वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 13वें स्थान पर रहे।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के नमन धीर 10 10 655 72.78 217.61 49 49 प्रभसिमरन सिंह 9 9 575 82.14 201.05 57 34 अनमोलप्रीत सिंह 9 9 497 62.12 195.67 49 28 रमनदीप सिंह 9 9 474 94.80 201.70 45 27 सनवीर सिंह 8 8 377 75.40 183.90 33 21

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट साहिल भास्कर 10 32.0 192 20 14.80 296 0 1 कार्तिक चड्ढा 10 39.0 234 14 18.00 252 1 0 आकाश पांडे 9 24.0 144 12 20.00 240 0 0 सुमित शर्मा 8 27.2 164 12 22.83 274 0 0 रघु शर्मा 8 28.0 168 11 19.27 212 0 0

अभिषेक शर्मा नंबर 1, इशान से आगे ओमरजई, अर्शदीप का भी जलवा; भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

भारत ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 82 रन की पारी खेली और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। दोनों खिलाड़ी टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट में क्रमश: नंबर 1 रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





