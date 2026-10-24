भारतीय खिलाड़ी नमन धीर ने न्यूजीलैंड खिलाफ चल रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में खूब प्रभावित किया है। नमन धीर ने कीवी टीम के खिलाफ भारत की पहली जीत में अहम भूमिका निभाई थी तो वहीं भारत की दूसरी जीत में भी उन्होंने प्रभावशाली बैटिंग करते हुए छोटी, लेकिन 17 गेंदों पर 31 रन की बेहद उपयोगी पारी खेली। अब अपनी दो पारियों के दम पर वो इस टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बैटर भी बन गए।

नमन धीर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा

नमन धीर ने अपनी तेज बैटिंग के दम पर बेस्ट स्ट्राइक रेट के मामले में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन जैसे बैटर को भी पीछे छोड़ दिया है जो बेहद तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब बात अगर इस टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने की हो तो इसमें नमन धीर टॉप पर हैं जिन्होंने दो मैचों में 228.13 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ कुल 73 रन बनाए हैं।

तिलक वर्मा हैं टॉप-5 से बाहर

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स हैं जिन्होंने 2 मैचों में 183.13 की स्ट्राइक रेट के साथ 152 रन बनाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 2 मैचों में 169.70 की स्ट्राइक रेट से अब तक 56 रन बनाए हैं जबकि चौथे स्थान पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 2 मैचों में 162.00 की स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए हैं। वहीं फिन एलन लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 160.53 स्ट्राइक रेट से 2 मैचों में 61 रन बनाए हैं जबकि तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 154.05 स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 के बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट नमन धीर 2 2 73 73 228.13 ग्लेन फिलिप्स 2 2 152 152 183.13 अभिषेक शर्मा 2 2 56 28 169.7 संजू सैमसन 2 2 81 40.5 162 फिन एलन 2 2 61 30.5 160.53 तिलक वर्मा 2 2 57 57 154.05 बेवॉन जैकब्स 2 2 89 44.5 143.55

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)