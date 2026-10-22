भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में 226 रन का रिकॉर्ड रन चेज करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। युवा ऑलराउंडर नमन धीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच विनिंग 15 गेंद पर 42 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने इस पारी में इरफान पठान के एक 17 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। नमन ने अपनी पारी में एक भी डॉट बॉल नहीं खेली और भारत को बेहतरीन जीत दिलाई।

नमन अब टी20 इंटरनेशनल में भारत के सफल रन चेज में नंबर 7 या उससे नीचे के किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इरफान पठान के नाम दर्ज था। पठान ने 2009 में यह रिकॉर्ड बनाया था। अब 17 साल बाद नमन ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इस मैच में 280 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और पांच चौके व दो छक्के जड़े।

इरफान पठान से आगे निकले नमन धीर

आपको बता दें कि इरफान पठान ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 16 गेंद पर नाबाद 33 रन की पारी खेली थी। भारत ने वह मुकाबला जीता भी था। अब नमन धीर ने इस मुकाबले में 7वें स्थान पर खेलते हुए नाबाद 42 रन बनाए।

नमन धीर की यह 5वीं टी20 इंटरनेशनल पारी ही थी। वह अब तक 40 की औसत और 285.72 के स्ट्राइक रेट से 80 रन बना चुके हैं। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए भी अब तक टी20 इंटरनेशनल की 4 पारियों में 5 विकेट अपने नाम किए हैं।

नमन धीर ने इससे पहले वेस्टइंडीज सीरीज में वनडे से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने तीनों मैच खेले थे और एक पारी में 30 रन बल्ले से बनाए थे। वहीं गेंद से उन्होंने प्रभावित किया था और किफायती रहे थे। उन्हें तीन वनडे पारियों में एक ही विकेट मिला था।

नमन धीर की पारी की सभी 15 गेंद का विवरण (एक भी डॉट नहीं)

पहली गेंद: 1

दूसरी गेंद: 1

तीसरी गेंद: 2

चौथी गेंद: 6

पांचवीं गेंद: 4

छठी गेंद: 1

सातवीं गेंद: 1

आठवीं गेंद: 4

नौवीं गेंद: 4

दसवीं गेंद: 4

ग्यारहवीं गेंद: 2

बारहवीं गेंद: 1

तेरहवीं गेंद: 4

चौदहवीं गेंद: 1

पंद्रहवी गेंद: 6

4️⃣2️⃣* Runs

1️⃣5️⃣ Balls

2️⃣8️⃣0️⃣ Strike Rate

5️⃣ Fours & 2️⃣ Sixes



How good was that match-winning finish from Naman Dhir? 👇



Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz#TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/4PgLm8Rbim — BCCI (@BCCI) October 22, 2026

IND vs NZ: भारत का रिकॉर्ड रन चेज, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया; नमन धीर की मैच विनिंग पारी, संजू सैमसन का भी पचासा

भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में रिकॉर्ड रन चेज करते हुए 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा 226 रन का रन चेज करते हुए इतिहास रचा। नमन धीर ने 15 गेंद पर नाबाद 42 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





