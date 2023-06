PCB अध्यक्ष पद की रेस से नजम सेठी हुए बाहर, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं कारण

नजम सेठी ने पीसीबी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से हटने की घोषणा करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विवाद से बोर्ड में अस्थिरता पैदा होगी।

पीसीबी बैठक के दौरान बोलते नजम सेठी। (फोटो- पीसीबी)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष नजम सेठी ने मंगलवार को बोर्ड के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से हटने की घोषणा की और कहा कि वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच विवाद का कारण नहीं बनना चाहते हैं। वर्तमान में पीसीबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत, सेठी ने कहा कि इस तरह के विवाद से होने वाली अस्थिरता और अनिश्चितता बोर्ड के लिए फायदेमंद नहीं होगी। नजम सेठी ने ट्वीट करके कहा, “सभी को सलाम! मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच विवाद का कारण नहीं बनना चाहता। इस तरह की अस्थिरता और अनिश्चितता पीसीबी के लिए अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में मैं पीसीबी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं हूं। सभी हितधारकों को शुभकामनाएं।” विवाद में नहीं पड़ना चाहते नजम सेठी द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि नजम सेठी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने शुक्रवार को लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैंने पीसीबी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलों के बारे में सुना है। मैं इस मामले में नहीं पड़ता क्योंकि यह संरक्षक पर निर्भर करता है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह पीएम शहबाज की ओर लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार करेंगे, जो पीसीबी के संरक्षक भी हैं। जका अशरफ के अगले अध्यक्ष होंगे? नजम सेठी ने आगे कहा, “हमारी जिम्मेदारी 2014 के संविधान को बहाल करने की थी। इस समय हम बोर्ड पर क्षेत्रीय और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। हम दो प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद मैं चुनाव की घोषणा करूंगा।” इससे पहले, इंटर-प्रोविंसियल कॉर्डिनेशन (IPC) के संघीय मंत्री एहसान उर रहमान मजारी ने पुष्टि की थी कि जका अशरफ के अगले अध्यक्ष होंगे, जिन्हें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का समर्थन प्राप्त है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने इसकी जानकारी दी। Also Read World Cup: भारत न जाने से पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा फर्क, वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होने में देरी के बीच जावेद मियांदाद का बयान नजम सेठी की क्यों हुई थी नियुक्ति मजारी ने स्पष्ट किया कि सेठी को अस्थायी रूप से चुनाव कराने और 2014 के संविधान को बहाल करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ के निर्देशों के अनुसार नियुक्त किया गया था। शुरुआत में, प्रबंधन समिति को 2014 के संविधान को बहाल करने के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए 120 दिन दिए गए थे, जिसका उद्देश्य डिपार्टमेंटल क्रिकेट को पुनर्जीवित करना था। हालांकि, सेठी और उनकी टीम को चार सप्ताह का विस्तार दिया गया था, जो 20 जून को समाप्त हो रहा है।

