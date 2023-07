विनेश फोगाट को NADA का नोटिस; घर पर नहीं मिलीं थीं एशियन गेम्स चैंपियन, फोन भी नहीं उठाया; अब 14 दिन में देना होगा जवाब

विनेश उन पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था।

अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे होने के दौरान मीडिया से बातचीत में पहलवान विनेश फोगाट रो पड़ीं थीं। (सोर्स- एएनआई फोटो)

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (National Anti-Doping Agency) ने गुरुवार 13 जुलाई 2023 को दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को नोटिस जारी किया। विनेश फोगाट को अब 2 सप्ताह में जवाब देना होगा। विनेश को यह नोटिस बताए गए पते पर नहीं मिलने के कारण जारी किया गया है। एएनआई की खबर के मुताबिक, डोप नियंत्रण अधिकारी (DCO) ने 27 जून को दिए गए पते हरियाणा के सोनीपत स्थित प्रताप कॉलोनी का दौरा किया था। हालांकि, विनेश वहां नहीं थीं। डोप नियंत्रण अधिकारी की उनसे फोन पर भी नहीं बात हो पाई थी। डोपिंग रोधी नियमों के तहत ठिकाने संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है। विशेष रूप से विनेश उन पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ओलंपिक्स डॉट कॉम के अनुसार, 2018 जकार्ता एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट गुरुवार से शुरू होने वाली बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2023 से प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी करने वाली थीं। यह प्रतियोगिता हंगरी में 16 जुलाई 2023 को समाप्त होगी।

