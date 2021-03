पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपने समय के दिग्गज गेंदबाज रहे वसीम अकरम की एक शर्टलेस तस्वीर वायरल है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अकरम की यह तस्वीर साल 1987 की है। तस्वीर में अकरम होली के रंगों में रंगे दिख रहे हैं। तस्वीर को प्रथमदृष्टया देखने पर लग रहा है कि वसीम अकरम ने सिर्फ अंडरवियर पहनकर ही होली खेली रही होगी।

अकरम की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी शनायरा अकरम ने भी देखा। तस्वीर देखने के बाद शनायरा भौंचक रह गईं। उन्होंने सवाल किया, ‘क्या यह नॉर्मल है।’ पत्नी के सवाल पर अकरम को सफाई पेश करनी पड़ी। उन्होंने दलील दी कि तस्वीर में जिसे आप अंडरवियर समझ रही हैं, दरअसल, वह अंडरवियर नहीं, शॉर्ट्स है। पत्नी के सामने इस तरह फंसता हुआ देख सोशल मीडिया पर फैंस भी अकरम के खूब मजे ले रहे हैं। किसी ने लिखा कि शनायरा बिल्कुल सही हैं। आपने अंडरवियर पहनकर ही होली खेली थी। किसी ने लिखा कि वसीम भाई यह बात भी सार्वजनिक हो गई। किसी ने कमेंट किया, वसीम भाई ये शॉर्ट्स कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। वह भी 80 के दशक में।

पंजाबी मुस्लिम फैमिल से ताल्लुक रखने वाले वसीम अकरम ने साल 1995 में हुमा मुफ्ती से निकाह किया था। उनसे उनके दो बेटे हैं। हुमा का 2009 में चेन्नई में निधन हो गया था। वसीम अकरम (Wasim Akram) ने जुलाई 2013 को ऑस्ट्रेलियाई महिला शनायरा थॉम्पसन (Shaniera Thompson) से शादी की थी। शनायरा ने 27 दिसंबर 2014 को मेलबर्न में बेटी आयला सबीन रोज अकरम (Aiyla Sabeen Rose Akram) को जन्म दिया था। अकरम वनडे इंटरनेशनल में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। उनके अलावा मुथैया मुरलीधरन ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट ले पाए हैं।

बता दें कि वसीम अकरम की इस तस्वीर को खेल प्रस्तोता (स्पोर्ट्स प्रेजेंटर) गौतम भिमानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। गौतम भिमानी ने लिखा था, ‘मेरी पसंदीदा क्रिकेटिंग होली की याद। भारत और पाकिस्तान टीम ने पूल में होली खेली।’ गौतम भिमानी के ट्वीट पर अकरम ने कमेंट किया था, ‘हैप्पी होली। भारत का 1987 का दौरा, वे भी क्या दिन थे।’

Happy Holi . What a day that was 87 tour of india. https://t.co/IV8QsP0Yko

It’s a new normal biwi and for your kind information they are shorts they were it then https://t.co/jeDlLyf2JJ

— Wasim Akram (@wasimakramlive) March 30, 2021