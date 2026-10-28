रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले में मुंबई के ऑलराउंडर मुशीर खान ने हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके। हरियाणा की टीम पहली पारी में 270 रन तक पहुंच पाई और इसमें निशांत सिंधू की नाबाद शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा।

इस मैच में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और पहली पारी में इस टीम ने मुशीर खान के 109 रन साथ ही अंगकृष रघुवंशी के 114 रन और तनुष कोटियान के नाबाद 52 रन की पारी के दम पर 430 रन बनाए। इसके जवाब में हरियाणा ने पहली पारी में 270 रन बनाए और मुंबई को 60 रन की लीड मिली।

मुशीर खान ने झटके 6 विकेट

मुंबई के ऑलराउंडर मुशीर खान ने पहली पारी में बैटिंग करते हुए पहले शतकीय पारी खेली और फिर हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में 31 ओवर में 85 रन पर 6 विकेट भी झटके। मुंबई की तरफ से हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में तनुष कोटियान ने 31.5 ओवर में 70 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि शम्स मुलानी ने 30 ओवर में 62 रन देकर एक विकेट लिया। पहली पारी में तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी और सिल्वेस्टर डिसूजा को एक भी सफलता नहीं मिली।

निशांत सिंधू ने खेली शतकीय पारी

मुंबई के खिलाफ पहली पारी में हरियाणा के लिए निशांत सिंधू ने नाबाद शतकीय पारी खेली और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे। निशांत सिंधू ने 251 गेंदों पर नाबाद 105 रन की पारी एक छक्का और 8 चौकों की मदद से खेली। कप्तान अंकित राजेश कुमार ने 35 रन जबकि हिमांशु राणा ने 27 रन बनाए। इसके अलावा धीरू सिंह ने 45 रन जबकि कनिष्क चौहान ने 26 रन बनाए।

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)